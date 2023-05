Durante el debate de la ponencia del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Roy Barreras, presidente del Senado, recibió una noticia que no venía venir: la nulidad de su elección como congresista por doble militancia.



El político estuvo en diálogo con EL TIEMPO y dijo que respeta los fallos de los jueces y que no considera que su salida del Congreso sea un tema de “persecución política”, como muchas personas lo han señalado.

Así mismo, dijo que sus abogados trabajarán en el tema y que espera que se pueda esclarecer que no incurrió en la doble militancia.

Roy Barreras, presidente del Congreso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

También habló de su esperanza en reconstruir la coalición de gobierno en el Congreso y afirmó que la aprobación del PND fue una victoria en un legislativo que estaba fracturado e inestable.



“Cuando se construye concertación, le cumple a Colombia y aprueba las reformas de manera razonable y pacífica en la casa institucional del Congreso”, sostuvo el senador.



Así mismo, se refirió al rifirrafe entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, asegurando que se debe conservar la intención de gobernar en armonía y la responsabilidad que se tiene al ser el jefe de la nación.



Con respecto a la exministra de Salud, Carolina Corcho, dijo que “hizo imposible el diálogo” y que espera que se puedan abrir espacios de conversación para sacar adelante el proyecto impulsado por el Gobierno Nacional para reforma el sistema de salud.



Finalmente, Barreras dijo que le servirá a Colombia hasta el último día y que espera una decisión de los médicos para saber si su tratamiento contra el cáncer terminó o si necesita una cirugía.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

