Luego de que este jueves la Sección Quinta del Consejo de Estado decidió anular la elección del senador Roy Barreras (Pacto Histórico) bajo el argumentó de que el presidente del Congreso no cumplió con su deber constitucional de renunciar a su curul 12 meses antes de las elecciones, por lo que incurrió en ‘doble militancia', EL TIEMPO habló en exclusiva con Moisés David Anaya, el abogado (que junto a otras personas) presentó la demanda de nulidad.



(Además: Anulan elección de Roy Barreras: ¿quién sería el nuevo presidente del Senado?).

Anaya, quien es abogado especialista en derecho contencioso administrativo de la Universidad del Externado, contó que interpuso la demanda por iniciativa propia y que no existe una motivación política tras esa decisión.



"Cuando vi que él se lanzó la elección me quedó la duda. (...) Me puse a revisar y vi que en el Consejo de Estado había un precedente, como que había ciertos ingredientes pequeños (...) así que decidí intentarlo por iniciativa propia. En realidad no lo hice por una cuestión política o por atacar al Gobierno", le dijo a EL TIEMPO.



(Le puede interesar: Lo que pierde el Gobierno con la salida de Roy Barreras).



Cuenta que su verdadera intención era que se respetara el "orden legal que existe" y que no le parecía justo que si el Consejo de Estado había reiterado que no se podía incurrir el doble militancia, el senador lo hiciera.



"No he estado inmerso en militancias políticas, pero siempre he cuestionado a los políticos que intentan engañar al electorado", agregó.

@consejodeestado anula elección de Roy Barreras, al concluir que incurrió en doble militancia, por incumplir su deber de renunciar a su curul 12 meses antes de la fecha de inscripciones para elecciones de congreso periodo 2022-2026, para presentarse por otra colectividad. — Consejo de Estado (@consejodeestado) May 4, 2023

¿Cuáles son sus argumentos?

El abogado dice que durante el proceso de defensa Barreras argumentó que él había renunciado al partido de la 'U' y que ese fue uno de los aspectos que fueron clave para su demanda.



(Lea también: Roy Barreras: los caminos que tiene para salvar su curul en el Senado).



"Él mismo senador Barreras, incluso ante los medios de comunicación, lo que planteaba era que había renunciado al partido de la U. Cuando él empieza a manifestar eso me tomo el trabajo de investigar un poco y me di cuenta que él había sido expulsado" dijo.



Luego, sostuvo que esas declaraciones dieron pie para que pudiera tener un argumento más sólido. “Revisando la Constitución Política en el artículo 107, inciso 12, establece que si una persona es miembro de una corporación pública y decide aspirar por un partido distinto debe renunciar 12 meses antes del primer día de la inscripción en las elecciones”, señaló.



(Siga leyendo: ¿Qué implica para el Gobierno y para el país la anulación de la elección de Roy?).



Asimismo, reveló que así como él, otras personas también interpusieron demandas con la misma causal, pero diferentes argumentos.



"En su momento él podría haber anticipado que se encontraría inmerso en doble militancia, sin embargo, lo que lo que yo concluyó o lo que uno presume es que él no quiere como que soltar el poder, sino que pagar de un lado . Pues él se caracteriza bastante por eso", concluyó el joven.



Por ahora, el senador Roy Barreras solo se ha pronunciado por medio de sus redes sociales. "Caído en combate. Los fallos de la justicia se respetan aunque resulten a mi parecer injustos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores", escribió.

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias