El presidente del Senado, Roy Barreras, señaló este lunes que en el Pacto Histórico no les interesa el transfuguismo, un aspecto que quedó incluido, por ahora, en la reforma política que ya pasó su tercero de ocho debates.



Esta figura, que les permite a los congresistas cambiar de partido sin incurrir en doble militancia, ha generado polémica en medio de la discusión de la reforma.



Como lo señalaron los secretos de EL TIEMPO del pasado domingo 27 de noviembre, en el Capitolio, a algunos sectores les parece curioso que mientras el Gobierno no apoya el transfuguismo, congresistas del Pacto lo promueven. Hay quienes creen que así se busca afectar a Cambio Radical y un poco al liberalismo.



Barreras, en este sentido, respondió que en el Pacto tienen "suficientes luchadores populares, ambientalistas, defensores de derechos humanos, lideres de víctimas y de minorías étnicas, empresarios que creen en la vida, en la transición energética y agroindustrial, académicos...".



Dijo que ellos no necesitan "líderes “sonsacados” de otros partidos que tienen su propia historia y su propia ideología y significado. Los respetamos y trabajamos con ellos las reformas del cambio".

El senador salió en defensa de la lista cerrada, que por ahora también está incluida y aceptada en la reforma política que se debate en el Congreso.



"Queremos para Colombia el éxito de la lista cerrada que los libera del clientelismo corrupto. Queremos en cambio que en esta reforma los partidos pequeños que no alcanzarían el umbral y se salvan gracias a las coaliciones de listas, a cambio de ese beneficio, obtenido el resultado electoral se conviertan en un solo partido con una sola personería jurídica y un significado", explicó.



Expuso que lo anterior les da "garantías" a los partidos políticos tradiciones que competirán contra las coaliciones que se armen.



Otra de las aclaraciones que hizo este lunes el presidente del Congreso tiene que ver con la estrategia que usará el Pacto Histórico para consolidarse en las elecciones regionales del 2023. Pero acá parece haber un 'corto circuito' entre sus integrantes.



Gustavo Bolívar y Roy Barreras enfrentados por videos filtrados. Foto: Instagram

Mientras que Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, asegura que para el próximo año quien quiera ser candidato de esa coalición tendrá que "vencer en consulta a otros aspirantes", Barreras opina que "no necesariamente habrá consultas para escoger candidatos. Se intentará primero el consenso, las consultas o las encuestas según cada región".



Por otro lado, según Bolívar, luego de que se conozcan los resultados de dichas consultas "se mira si hay necesidad de coaligarse con otros partidos afines (Verde, Liberal), nunca Cambio Radical o Centro Democrático, hoy en mentirosa oposición".



Ahora bien, sobre las posibles alianzas con otros partidos que hoy son de Gobierno - como el partido de la U o el Conservador - el congresista señala que se debe escoger "si vamos por el cambio regional también o nos seguimos utilizando mutuamente". De acuerdo a su opinión, deberían ir "sin ellos".

"Que no les pase a las bases de los partidos alternativos con los avales lo que está sucediendo ahora con la burocracia: que se quede en manos de los que no han luchado por la causa, los que llegaron al final o lo que es peor, los que llegaron después", sentenció.



Finalmente, lanzó un par de pullas. Dijo que el triunfo del Pacto Histórico "no puede ser trampolín de oportunistas que viven cambiando de partido y de ideología de acuerdo con sus mezquinos intereses. Vamos por el poder local, con gente honesta y leal a unos ideales.



