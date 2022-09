En esta entrevista con EL TIEMPO, el presidente del Congreso, Roy Barreras, afirmó que está observando desde una “torre de control” un avión que está despegando y que sería, en este caso, el Gobierno. Y desde esta “torre de control”, Barreras dio algunas opiniones que podrían aportar al debate sobre temas clave como la reforma tributaria, la transición energética y la ‘paz total’.



(En otras noticias: Marelen Castillo oficializó que será opositora al gobierno de Petro)

¿Cómo ha visto el primer mes de gobierno?

​

Creo que los colombianos han percibido claramente el espíritu de cambio que ha imprimido el presidente Gustavo Petro. Desde el primer día priorizó la paz y la justicia social y ambiental. Apenas van treinta días. Hay una expectativa enorme que se ha traducido en ansiedad. Algunos esperan que en escasos treinta días todos los asuntos estén resueltos. Paciencia y efectividad es lo que espero que ocurra. El presidente Petro ha marcado unas directrices que tienen que volverse acciones de gobierno. El presidente solo no puede hacer el cambio. Necesita un gabinete eficiente, un congreso mayoritario que respalde sus reformas y el apoyo de ese pueblo que decidió por el cambio.



¿Cómo recibe que la mayoría del Congreso se declaró de gobierno?



Celebro la decisión de los partidos de sumarse a este frente amplio, de escuchar el mandato popular y la oferta del presidente Petro de hacer parte de su gobierno. Decir con claridad que gracias a los partidos de gobierno tenemos gobernanza y mayorías. Y también decir con toda claridad y sin hipocresías: los partidos de gobierno gobiernan, de manera que a nadie debería sorprender que quienes están con el Gobierno tengan el derecho y el deber de ser parte del Ejecutivo.



¿Cómo debería ser ese diálogo entre el Gobierno y los partidos aliados?



Voy a hacer un símil: el Congreso es como la torre de control y nosotros vemos desde lejos el avión, que es el Gobierno. Esa nave que va volando y está despegando tiene un piloto visionario que es Gustavo Petro. Y tiene unos coequiperos, que son los ministros. Tienen que ayudarle al Presidente a volver acciones de gobierno las ideas del mandatario. No pueden reemplazar las acciones de gobierno por utopías ni por discursos filosóficos. Tienen que hacer propuestas concretas contra el hambre, la violencia y la inseguridad. La pregunta sobre el diálogo entre el Gobierno y los partidos es para el ministro del Interior. Yo espero desde la torre de control que el avión aterrice en la Colombia que cambió.

Facebook Twitter Linkedin

Entre los proyectos radicados de los que habló Roy Barreras estuvo la reforma tributaria, a cuya radicación corresponde esta imagen del ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

¿Cómo está viendo el trámite de la reforma tributaria en el Congreso?

​

El ministro de Hacienda es el responsable del tema. Pedí que tuviera mensaje de urgencia precisamente para resolver rápidamente la incertidumbre natural que hay en los mercados y en la sociedad. Una vez que la reforma esté aprobada, la gente sabrá a qué atenerse. Pero no ha resultado eficaz, porque aún no se ha presentado la ponencia para el primer debate. Espero que lo hagan pronto.



El Ministro de Hacienda ha pedido que le den ideas para incorporar en ese proyecto. ¿Cuáles aportaría usted?



Hay dos sobre la mesa. La primera: con el señor Fiscal General venimos trabajando en una agenda que permite que los 22 billones de pesos que la Fiscalía ha incautado en solo dos años, y ha puesto a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), puedan monetizarse por lo menos en un 60 o 70 por ciento. Eso significan 12 o 14 billones de pesos que son media reforma tributaria. Se necesita es ejecutarlos. Esto puede aliviar la carga tributaria.



¿Cuál es la segunda idea?



Estamos revisando el sistema de distribución de subsidios en Colombia. Se distribuyen 90 billones de pesos en subsidios al año. Cerca de 7 billones al mes. Es decir, cada mes se distribuye una reforma tributaria. Eso alivia la pobreza, pero cabe preguntarse: si se hace este esfuerzo, ¿por qué indicadores como el Gini no se mueven? ¿Por qué no baja la pobreza extrema? Noventa billones al año deberían ser suficientes para que no hubiera pobreza en Colombia, si los subsidios fueran eficaces.



¿Y esto qué quiere decir?



Estoy investigando y estamos empezando a encontrar que una buena parte de los subsidios, quizá un 20 o 30 por ciento, no llegan a las manos necesitadas, sino a avivatos e interesados. Eso puede significar 15 o 20 billones de pesos que se están fugando, que se están perdiendo y que deben reorientarse hacia los más pobres. Proponemos obedecer la directriz del presidente Petro de hacer ya una estrategia contra el hambre y parametrizar los subsidios.

Celebro la decisión de los partidos de sumarse a este frente amplio, de escuchar el mandato popular y la oferta del presidente Petro de hacer parte de su gobierno FACEBOOK

TWITTER

Las ideas parecen estar. En su opinión, ¿qué falta?

​

Ejecución. Hace falta pie en el acelerador por parte del gabinete. Se necesita que los ministros ejecuten las directrices claras del Presidente. Al mandatario no se le puede dejar solo en su tarea. Él marca el camino. Volver sus directrices acciones de gobierno es responsabilidad de los ministros y de sus directores de institutos. Muchos de los ministros tienen experiencia y están trabajando bien. Algunos otros, nuevos en tareas de gobierno, tienen dificultades para dejar de ser activistas y volverse ministros. Hay una diferencia entre ser un líder popular, social y tener la responsabilidad de gobierno. Es una transición que puede y debe hacerse, pero todavía a algunos miembros del Gobierno les cuesta trabajo verse como tales y no como integrantes del activismo sectorial. Así como a muchos miembros del Congreso les cuesta trabajo entender que son partidos de gobierno.



En cuanto a transición energética, algunas personas creen que sería de un día para otro. ¿Cuál es su visión sobre el tema?



Hace algunos días organicé una reunión con dirigentes del sector petrolero y líderes ambientalistas y hubo una conclusión que comparto: por lo menos el 30 por ciento de la industria petrolera es industria petroquímica no productora de gases efecto invernadero. Es decir, el enemigo no es el combustible, sino el gas que calienta la atmósfera y amenaza la existencia de la especie. Pero si por lo menos el 30 por ciento se convierte en sillas, en empaques, en cremas cosméticas, en medicamentos, en fertilizantes agrícolas que necesitamos, esa industria es parte de la solución.



Pero ya se está dando una transición energética.



Una transición implica un plan sensato, con cronograma prudente de más de una década, quizá 12 años, para que Colombia pueda transitar hacia energías alternativas y, sobre todo, aprovechar ese poderoso aparato y experiencia para reindustrializar el país. Satanizar lo que nos produce el 50 por ciento de las divisas es un error. Afortunadamente el presidente lo tiene claro desde la campaña: transición energética. Falta que sus ministros le pongan cronograma y hoja de ruta en lugar de improvisar.



¿Cómo cree que está resultando la ‘paz total’?



Yo dije que la ‘paz total’ tiene que implicar la garantía que dejen de matar. He dicho que no habrá JEP para narcos, que la oferta generosa del Presidente de que puedan someterse a la justicia implica penas alternativas y rebajas y debe ir acompañada de la certeza que se desmantelan las organizaciones criminales y de que los capos no se reciclan. En esas condiciones todo el apoyo.

Facebook Twitter Linkedin

Delegados del Gobierno Nacional y del Eln se reunieron recientemente en Cuba. Foto: Prensa Iván Cepeda

¿Y en qué va la construcción de esas normas para el sometimiento a la justicia ordinaria de las bandas?

​

Hace unos días convoqué una reunión interinstitucional con el Comisionado de Paz, el ministro de Justicia, el presidente de la Comisión de Paz del Congreso, las direcciones de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional y la Fiscalía General. Revisamos los borradores que venían construyendo para ese proyecto de sometimiento y esta iniciativa está en un proceso de reingeniería, de reconstrucción. Ha habido tres reuniones de alto nivel con asesores y penalistas y espero que esta semana esté listo ese proyecto.



¿Qué precisiones cree que se necesitan sobre este tema de la ‘paz total’?



La oferta noble del presidente Petro tiene que ir acompañada de una gestión de autoridad del Ministerio de Defensa. Hay que precisar elementos en los que el jefe de Estado tiene razón, pero no han sido explicados suficientemente por su gabinete.



¿Como cuáles?



Por ejemplo, el asunto de los bombardeos. Lo que ha dicho el presidente es que no se puede seguir matando niños por parte del Estado, pero eso no significa que se interrumpan las operaciones aéreas. Hay que ser completamente claro en que la Fuerza Aérea sí va detrás de las organizaciones criminales y que va y las bombardea si resulta necesario, en la medida en que no acojan la ‘paz total’. Y tiene que actuar. Lo que ha dicho el Presidente es que habrá bombardeos, pero con respeto al Derecho Internacional Humanitario. Esa precisión hay que hacerla.



¿Cómo cree que se debe avanzar en la reactivación del proceso con el Eln?



Hay algunos elementos que creemos que merecen precisiones por parte del Alto Comisionado de Paz y del Canciller, que ha sido un líder de la paz: el tipo de negociación con el Eln. La agenda con el Eln tiene que partir de unos temas precisos, cuyo objetivo sea la dejación de las armas. Mientras no haya una agenda que implique la dejación de las armas al final, entonces lo que habrá será una agenda dilatoria, que ha sido característica del Eln. Y otro asunto que me parece importante es definir quién es el equipo negociador. Para arrancar el proceso se necesita agenda y mesa de negociación.



¿Tiene preocupaciones con los diálogos regionales que se proponen en la modificación de la ley de orden público?



Me preocupa que se malinterpreten y se piense que va haber diálogos de paz en cada región de Colombia y que los alcaldes y gobernadores crean que pueden ellos mismos, sujetos a presiones locales, establecer compromisos vinculantes que luego se vuelven compromisos para una eventual mesa de negociación con las insurgencias. Creo que en eso se necesita absoluta precisión. Es posible que el Gobierno tenga eso claro y preciso. No lo sé. Quiero reiterar que estoy observando al Gobierno desde mi torre de control.



JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

Redacción Política

En Twitter: @juanfvalbuena

fraval@eltiempo.com