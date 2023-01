El presidente del Congreso, Roy Barreras, sin ser un hombre de izquierda se convirtió en una de las principales figuras del Pacto Histórico, la coalición con la que Gustavo Petro llegó a la Presidencia de la República y gracias a la cual hoy tiene las mayorías en el Congreso.



Sin embargo Barreras, quien viene de uribismo y el santismo, también ha sido crítico con el gobierno y algunos de sus funcionarios. Por ejemplo, hace unos meses en entrevista con este diario aseguró que algunos jefes de cartera deberían dejar de ser activistas y asumir su rol en el Ejecutivo.



(Lea la entrevista completa con Barreras acá: ‘La paz es la joya de la corona para cualquier sociedad’: Roy Barreras)

Precisamente esta semana, en entrevista con EL TIEMPO, el presidente del Senado se refirió a una polémica declaración del presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, en la cual aseguró que los recursos de las pensiones serían utilizados para invertir en infraestructura en el país. Específicamente Dussán habló de un tren entre Buenaventura y Barranquilla.



Sobre esto, el presidente del Senado, quien es uno de los hombres claves de Petro en el Congreso, aseguró que "los altos funcionarios del Estado tienen que limitarse a seguir las directrices del jefe del Estado".



(Lea también: Gustavo Bolívar renuncia: ¿se lanzará a la Alcaldía de Bogotá?)



!El presidente Petro ha expuesto los ejes de las distintas transiciones que lleven a Colombia de un país inequitativo, injusto y violento a un país con justicia social, en paz, con autonomía y con soberanía alimentaria y energética. Esas directrices implican moderación, no improvisación. Y, sobre todo, no la deformación de las propuestas de la opinión pública porque terminan malinterpretadas. Ha hecho ya carrera en estos meses que algunos funcionarios opinan de manera imprecisa y terminan siendo rectificados por el propio jefe de Estado o por otros ministros", agregó Barreras.



Roy, quien ha dicho que renunciaría a su curul en julio el 2023, además, expresó en dicha entrevista sobre la reforma pensional, que el Gobierno presentará este semestre al Congreso, que los colombianos tienen que saber que esa reforma es indispensable.



(En otras noticias: ‘El cambio también puede ser suicidio’: María Fernanda Cabal al gobierno Petro)



"Más de cuatro millones de colombianos no tienen acceso a una pensión digna y los jóvenes de hoy no tienen ni siquiera esperanza de pensionarse. Hay un régimen pensional injusto, donde hay megapensiones altísimas, subsidiadas por el presupuesto nacional. Hay que hacer la reforma pensional. Eso no implica que esa no sea consensuada y segura jurídicamente para todos", aseveró el congresista.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA