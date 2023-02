Roy Barreras, presidente del Senado y hombre clave del gobierno Petro en el Legislativo, arremete contra la ministra de Salud, Carolina Corcho. Dice que “es una ministra ideologizada”, que “rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista”.



No obstante, subraya que la reforma de la salud es importante y que “el término clave es la transición razonable”. Y pide a la oposición que, “en lugar de radicalizarse en contra, contribuya con propuestas para que tengamos las mejores reformas posibles”.



¿Cómo está el clima con el que el Congreso empieza a debatir las reformas sociales del gobierno Petro, tras una semana que parece haber revivido la polarización de la campaña del 2022?



Llamémosla una semana agitada. Quiero resaltar que las movilizaciones en favor y en contra de la reforma a la salud fueron pacíficas. Hay una expresión popular. Mi resumen es: en esta semana se han oído todas las voces. ¿De qué sirve eso? De insumo para que el Congreso cumpla con la responsabilidad de APROBAR y, lo digo en mayúsculas, aprobar las reformas sociales —que son para nosotros un mandato popular para cerrar la brecha de inequidad— y para que tales reformas sean reformas viables, sensatas y consensuadas. No rupturas abruptas que, con la noble intención de mejorar, destruyan lo construido y generen, en el caso de la salud, una eventual crisis de salud pública.



Roy Barreas, presidente del Senado Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El otro gran hecho de la semana fue el discurso del Presidente desde el balcón. ¿Le gustó?



El presidente Petro es un dirigente de izquierda coherente con su pensamiento, y el discurso en el balcón creo que fue el discurso de ese dirigente de izquierda. Pero por supuesto creo que en ese discurso no se expresó el otro elemento de la coalición reflejada en el Presidente de la República, que son las ideas liberales.



Creo que las tensiones siempre pueden aliviarse y que si alguna utilidad tenemos, es encontrar modelos de consenso. Celebro que el gabinete refleje sectores de izquierda digamos muy, muy radicales, como, por ejemplo, la ministra de Ambiente o la ministra Carolina Corcho, en Salud, también sectores de izquierda muy sólidos en su ideología, como la ministra de Trabajo, y que también haya ministros de origen liberal: un gabinete equilibrado refleja un gobierno equilibrado.

Primero con la inusual convocatoria a marchas del Gobierno y luego con ese duro discurso. ¿El Presidente le mete presión al Congreso y a las cortes?



Creo que hay que evitar la tentación de los extremos, de los dos extremos, de catalogar a los demás colombianos como enemigos. Me parece que ya pasó el momento de derrotar al otro: las elecciones presidenciales pasaron hace muchos meses. Es el momento de gobernar para todos y no de derrotar al otro. Y a la oposición también le envío este respetuoso mensaje: se equivoca si piensa que es una buena idea que fracase el gobierno Petro. La solución a la injusticia social y al estallido social son las reformas sociales, así que ojalá también la oposición, en lugar de radicalizarse en contra, contribuya con propuestas para que tengamos las mejores reformas posibles.



En octubre serán las elecciones regionales. ¿Se vienen más marchas y convocatorias tanto de la oposición como del Gobierno?



Los presidentes del Congreso durante el acto simbólico de la radicación de la reforma e la salud. Foto: Prensa David Racero

Las leyes se hacen en el Congreso y las elecciones se ganan en las urnas. Invito a los colombianos, desde mi condición de senador del Pacto Histórico, a elegir gobernadores y alcaldes progresistas que estén sintonizados con la ‘paz total’ y con la justicia social. Me parece que eso es lo más sano para Colombia. Pero mi prioridad son las reformas, no los apetitos ambiciosos de dirigentes de las extremas de lograr el poder en octubre próximo.

Hablemos de la reforma de la salud. ¿A usted qué le parece el proyecto?



Lo primero, es que vamos a aprobar la reforma de la salud. Los colombianos merecen cada vez un mejor sistema de salud. Lo segundo, es que el proyecto de reforma en un 90 por ciento tiene cosas con las que todos estamos de acuerdo, y ese es el núcleo fundamental del deseo del Presidente: ¿quién no va a estar de acuerdo con que tengamos más centros de atención primaria en salud, más centros de salud en la ruralidad y en los barrios? Pero lo que no puede ocurrir es que de la noche a la mañana se destruya el sistema de atención en salud que cubre a 48 millones de colombianos sin que esté listo el otro sistema. El términos clave es la transición razonable.



Hace un par de semanas, después de muchas críticas y de muchas polémicas, finalmente el Presidente se reunió con las EPS y se anunció que había consenso para que no desaparecieran. Pero cuando llega el proyecto se les deja un papel marginal en el sistema. ¿Qué pasó ahí?



El presidente Gustavo Petro con el texto de la reforma de la salud. Foto: Presidencia

Yo creo que la ministra Corcho desautorizó al Presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El Presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el Presidente y el Gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes y en resultados eficaces.



El sistema tiene todos los defectos que podamos definir, las EPS han abusado de la integración vertical, yo creo que hay que eliminarla, creo que hay que eliminar la posición dominante. Creo que no tienen derecho a ser aseguradoras y prestadoras al tiempo porque abusan de las IPS, de los médicos y los pacientes, pero eso se corrige sin destruir el sistema.

¿Y entonces qué sucedió?

La ministra no escuchó lo que el Presidente dijo dos semanas atrás. Pero, además, la ministra desoyó los comentarios técnicos especializados del ministro de Hacienda, del exministro de Salud Alejandro Gaviria: trabajaron tres semanas y ninguno de sus aportes fue acogido. Ella lo que hizo fue radicar su propuesta original, que es una propuesta radical e ideologizada, y que no es viable, y que podría causarles un daño al Presidente y a las familias colombianas, que es una crisis de salud pública.



Nuestra tarea es garantizar que las reformas se aprueben y se aprueben para bien de los colombianos siguiendo, reitero, las directrices del Presidente: la salud es un derecho, no un negocio, y el sistema tiene que mejorar y tiene que garantizar una salud digna para todos los colombianos.

Van a ser unos debates muy duros en el Congreso y en la coalición se oyen voces críticas al proyecto. ¿La coalición va a mantenerse?



Roy Barreras, presidente del Congreso. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Una vez que la ministra Corcho radicó su reforma, he recibido en la oficina de la Presidencia del Congreso anuncios de otras reformas de la salud, otras propuestas. Algunas de la oposición, como el Centro Democrático, otras de asociaciones de pacientes que quieren que mejore la calidad de la atención; otras me las han anunciado del partido Liberal y del partido Cambio Radical.



Bienvenidas todas las propuestas. Lo que la Ley 5.ª ordena es que si llegan varias propuestas sobre el mismo tema se acumulen, y lo que anuncio que haré, cumpliendo la ley quinta, es que todas las propuestas que lleguen las vamos a enviar a la Comisión Séptima de la Cámara para que se acumulen con la propuesta oficial del Gobierno. Será un trabajo muy responsable de los ponentes recoger todas las ideas y convertirlas en una reforma buena, que garantice el núcleo que el gobierno del presidente Petro tiene como compromiso popular y es que haya salud digna para todos en el país.

A propósito de la ministra Carolina Corcho, ¿la ve preparada para liderar los debates? ¿Su posición radical va a impactar esos consensos de los que usted habla?



La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene, desafortunadamente, una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía. Yo pregunto: ¿tienen derecho o no las señoras a escoger su ginecólogo, o el pediatra de sus hijos? Pues aquí no, acá es el que imponga el Estado. Entonces a mí me parece que ese sistema generaría una crisis de salud pública inmediata.



¿Qué tanto escucha el presidente Petro otras voces en estos temas?



El Presidente es un estadista: no es (Pedro) Castillo, el del Perú, para poner un ejemplo impertinente. Y el Presidente escuchó, por ejemplo, a los empresarios de la salud, pero también ha escuchado al sector minero energético. El Presidente nos escucha a nosotros y tenemos un diálogo además de cercano, afectuoso.



El Presidente es un estadista que tiene unas visiones nobles y muy sensibles: los ministros tienen que ayudarle a que esas visiones nobles se conviertan en leyes, porque las reformas son las leyes, el cambio son las reformas, no son los likes, no son los gritos, no son la mediatización. No. El cambio no son las bodegas de las redes. El cambio son las reformas profundas y que sean permanentes. Yo creo que al presidente Petro hay que acompañarlo en tres propósitos: ‘paz total’, justicia social y justicia ambiental. Esta semana se conoció otro proyecto grande, el del sometimiento de las bandas.

Roy Barreras sobre Carolina Corcho Roy Barreras dice que Carolina Corcho es arrogante. Foto:

¿Cómo evalúa el liderazgo del comisionado Danilo Rueda en este frente?



A mí me parece que una sola persona, por buena voluntad que tenga, no es capaz de conducir cinco o siete procesos de diálogo al tiempo. Es un respetuoso consejo, pero emocionado, porque creo en la paz. La razón por la que sigo aquí acompañando al Presidente es la paz, es la razón por la que me quedé en la presidencia del Congreso y en esta coalición. Yo tengo mucha ilusión con el proceso con el Eln y creo que el Gobierno debía concentrarse en esos diálogos.



Me parece que la línea roja ya está establecida: con las demás organizaciones de narcotráfico lo que hay es la ley de sometimiento de la justicia. No se negocia la ley, ni la Constitución, ni la extradición, ni se negocia la paz con los narcos. Lo que se negocia con ellos es el mecanismo seguro para ellos y seguro para la sociedad de que acojan el llamado noble a la justicia del presidente Petro y dejen de matar y dejen de extorsionar. Creo en ese sometimiento a la justicia con beneficios y creo que si el Gobierno se concentra en los diálogos con el Eln, pues el comisionado de Paz puede tener resultados más eficaces.

¿Se ha manejado bien ese acercamiento a los capos de las bandas?



Yo creo que hubo intermediarios de buena fe y muchos de mala fe que se abrogaron la condición de negociadores, negociando la ley en las cárceles con unos narcotraficantes sin que tuvieran autorización para semejante asunto. Y creo que a los narcos los engañaron, les prometieron expectativas que eran imposibles.



Pero esta ley de sometimiento trae los beneficios necesarios para que esas personas, y eso es un mensaje para sus abogados y sus analistas, recuperen la tranquilidad de sus vidas y dejen de ser perseguidos y se reincorporen la sociedad colombiana y hagan una cosa que todos queremos: que dejen de matar a otras personas, dejen de extorsionar al tendero del pueblo, al señor del granero, a la lavandería. Que dejen de extorsionar y que se dediquen a vivir en paz después de acogerse a la justicia.

Gustavo Petro junto al presidente del Congreso, Roy Barreras. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

¿Considera que el comisionado Rueda escucha la experiencia de otros que han manejado estos asuntos de paz? ¿Tiene esa dosis de realismo que se requiere para buscar la paz?



No conozco bien al comisionado: respeto en este y en otros nombramientos el fuero exclusivo del Presidente, que tiene criterios para escoger sus colaboradores. Lo que sí lamento es que hayan informado mal en varias ocasiones al Presidente y lo hayan hecho equivocar, como en el anuncio del cese de fuego multilateral del 31 de diciembre que no estaba listo, como se supo, pero que el Presidente de buena fe creyó que lo estaba. O en el anuncio de suspender órdenes de captura contra unos delincuentes peligrosos bajo el supuesto de que ellos eran necesarios para negociar la paz o para negociar la ley. ¡Por supuesto que no se necesita semejante cosa con ellos! Para eso están los abogados y los voceros.



Pero, además, no le informaron que había cinco extraditables. Me parece que esas fallas en el método y en la precisión en temas tan delicados son temas que debería corregir la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En este gabinete hay gente muy joven, muchos vienen del mundo del activismo. ¿Usted los ve más aterrizados con la misión de gobernar?



Veo un avance positivo, pero lento, entre esa trinchera ideologizada que nunca es buena para poder recoger una sociedad entera. Es que cuando se es gobierno hay que dejar de ser activista, porque un ministro ya no le responde a la ONG donde trabajaba ni mucho menos al partido que lo eligió o a la coalición que nos eligió, sino a los 50 millones de colombianos. Y veo que se ha avanzado en abandonar esas trincheras ideológicas, por ejemplo, en el caso de la ministra de Minas o de la ministra de Trabajo, para avanzar hacia posiciones que son más de consenso.



He puesto el ejemplo de cómo la primera premisa en septiembre era eliminar de tajo la exploración y la explotación petrolera, y se pasa a la evidencia de que resulta necesario mantener los 200 contratos de exploración o más vigentes y eventualmente hacer nuevas exploraciones. Ahí hay una evolución que hay que reconocer. Lo mismo en la aprobación por consenso del salario mínimo de la ministra de Trabajo. ¿Cómo no reconocer que allí hay un ejercicio dialógico, que es lo que no se ha podido lograr con la ministra Corcho?

¿Cómo va ‘el baile con la muerte’, que es así como se va a llamar el libro que va a publicar próximamente a raíz de su condición de salud?



Los colombianos tenemos un dicho, que es que a veces nos toca bailar con la más fea. Y la más fea es la huesuda, la calaca, la catrina, la flaca indeseable que es la muerte. Entonces, pues si me toca bailar con la más fea, yo me la bailo hasta que la canse y la derrote, si Dios quiere. De manera que no le abro espacios al fantasma de la muerte para deprimirme, para encerrarme, para decir que entonces no puedo trabajar. Todo lo contrario. He duplicado mi esfuerzo de trabajo, porque yo estoy vivo, yo existo, y mi muerte no existe todavía, ni la de nadie que esté vivo. La muerte es un problema para los que se quedan y mi enfermedad es un problema de los médicos. Que se ocupen ellos. Yo me ocupo de las reformas sociales, que son un mandato popular que tenemos que aprobar.



Después del discurso del Presidente en el balcón, que fue muy duro y revivió el fantasma de la polarización de la campaña, ¿qué les dice a los sectores que no están con el Gobierno? ¿Les garantiza desde su posición como Presidente del Congreso, y como líder del Pacto Histórico, que ese escenario de radicalización extrema no se va a producir?



Nosotros tenemos dos obligaciones. La primera, la de escuchar el mandato popular de los 11 millones y medio que votaron por nosotros, pero también tenemos la obligación de escuchar a los 10 millones y medio más que no votaron con nosotros: eso implica gobernar y legislar para todos los colombianos. La segunda obligación es que tenemos que intentar tender puentes para convertir la protesta en propuesta. Yo le digo a mis compañeros del Pacto: recordemos que ahora no es la hora de protestar, sino de hacer propuestas.



Hay que cambiar la protesta por la propuesta porque ahora somos Gobierno. Pero lo mismo les digo a los sectores de derecha o institucionales temerosos que, ante los miedos e incertidumbres que genera el cambio, pues algunos se han dedicado solo a protestar contra Petro. O sea, se parecen a los de la Primera Línea en el sentido de que protestan y protestan; yo creo que lo que hay que hacer es propuestas y propuestas. Me parece que los sectores productivos y académicos, que tienen una tradición sólida alrededor de la producción de ideas, de documentos, de proyectos, pueden ofrecerle al gobierno Petro propuestas que permitan cambios sociales sensatos. Si le ofrecemos propuestas al Gobierno, creo que entre todos construiremos un país mejor y saldremos de la incertidumbre. Este país va a cambiar para bien y este país tendrá reformas sensatas y moderadas. Nosotros tenemos esa gran obligación. Esperamos ser capaces de dar la talla, que es ser garantía para todos.



JHON TORRES

EDITOR DE MESA CENTRAL - EL TIEMPO

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA - EL TIEMPO