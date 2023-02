El presidente del Congreso, Roy Barreras, ha expresado en diferentes oportunidades sus reparos a la reforma de la salud que radicó el gobierno del presidente Gustavo Petro este lunes en el Congreso de la República. Pero, sin duda, sus cuestionamientos más duros han sido contra la ministra de Salud, Carolina Corcho.



Precisamente, Barreras arremetió contra la ministra en entrevista con EL TIEMPO y aseguró que la funcionaria es arrogante.



"La ministra Corcho, que es una ministra ideologizada, tiene desafortunadamente una característica, que no es buena y no es justa en ningún ministro, y es la arrogancia. Ella rompe el diálogo, impone sus decisiones, no escucha ni siquiera a sus pares en el gabinete, no escucha a los gremios y los descalifica y alimenta una especie de reforma revanchista contra lo que llaman la oligarquía", aseguró a EL TIEMPO en una entrevista que será publicada este domingo.



Incluso, el presidente del Congreso dijo que aunque se habló que las EPS no van a desaparecer, el proyecto las acaba, algo que para él se traduce en una desautorización al presidente Petro.

Roy Barreras dijo que la ministra Corcho busca imponer siempre sus posturas. Foto: Sergio Acero / EL TIEMPO

"Yo creo que la ministra Corcho desautorizó al Presidente, porque hace dos semanas se dio un paso positivo hacia la transición. El Presidente va a defender, y yo lo acompaño en eso, una reforma a la salud que haga un sistema más justo, pero el Presidente y el gobierno anunciaron que las EPS no desaparecerían. Son 30 años de experiencia en sistemas de calidad, en sistemas de información en línea, en sistemas de distribución de medicamentos, en sistemas de administración de las redes y en resultados eficaces", comentó Barreras.



No obstante, aseguró que la reforma será aprobada, pero con la premisa de construir sobre lo construido.



Lea la entrevista completa con el senador Roy Barreras este domingo en la edición impresa y digital de EL TIEMPO.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA