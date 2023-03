Luego de varios días de ausencia de la vida pública por temas de salud, este lunes reapareció Roy Barreras, presidente del Congreso, y en una rueda de prensa le pidió al Gobierno Nacional suspender todo tipo de diálogo con los narcotraficantes.



Según el senador, estas conversaciones que adelanta el Ejecutivo en medio de la política de 'paz total', no son necesarias y le hacen daño a esta propuesta, que es una de las banderas del gobierno del presidente Gustavo Petro.



Barreras hizo énfasis en que los narcotraficantes y grupos criminales se deben someterse a la justicia ordinaria y enfatizó en que no debe de haber justicia transicional. Por eso, considera que el sometimiento debe ser ordinario mas no transicional, por lo que pide que se cierre la puerta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a los narcos.



Y esto se hará a través de la ley de sometimiento que está en construcción y la cual, se espera, sea llevada al Congreso en las próximas semanas para iniciar su discusión.



Con esta ley, quedarán claras las reglas de juego con las bandas criminales y con los narcotraficantes que quieran someterse a la justicia bajo las condiciones del Estado, por lo que no habrá lugar a negociaciones.



“No más diálogos con narcotraficantes, son innecesarios. El camino es la aprobación de la ley de sometimiento a la justicia”, comentó el presidente del Congreso.



En ese sentido, también habló de las negociaciones que se adelantan con el Eln, las cuales iniciaron hace unas semanas su segundo ciclo en Ciudad de México.



“También hacemos votos para que se concentre en la negociación con el Eln y las insurgencias de las que esperamos los mejores resultados, para librar a Colombia de ese foco del conflicto armado”, complementó Barreras.



KAROL PASTRANA

REDACCIÓN POLÍTICA