El presidente del Senado, Roy Barreras, envió unos duros mensajes luego de que el presidente Gustavo Petro anunció el fin de la coalición y pidió la renuncia protocolaria a sus ministros.



"Ante la situación generada por el Presidente que tiene que ver con el futuro de las reformas: lo primero es que cualquier gobierno en una sociedad democrática tiene que simbolizar la unidad, no la división", dijo.



Señaló que un gobierno, para tener éxito, debe poder transmitir estabilidad con base en dos pilares: la gobernabilidad y favorabilidad.



"Si los gobiernos deterioran esos dos pilares, tienen dificultades para lograr lo que el pueblo espera de ellos, que son reformas que les sirvan a todos", sostuvo.



Barreras, por otro lado, insistió en que se debe gobernar para todos y no solo para el sector que ganó, en este caso, la coalición del Pacto Histórico, del presidente Petro. Manifestó que esa colectividad está compuesta por "personas con ideas liberales, de centro, independientes. Recorrimos el país con Petro siendo candidato enarbolando las ideas de las libertades".



El congresista expuso que dichas "ideas liberales" ganaron la elección y no un sector radical. Hizo un llamado para que haya moderación desde todos los sectores, incluyendo al Gobierno. "El pueblo colombiano lo que requiere es soluciones, no la polarización (...) Los bloqueos no solucionan nada, solo las reformas generan empleo y mejoran la vidas de las personas", aseguró.

En lo que tiene que ver con la discusión de la reforma de la salud - que ha causado la crisis en en el gabinete e incluso la salida de algunos ministros previamente como el caso de Alejandro Gaviria - el presidente del Congreso dijo que este proyecto ha sido el punto "más álgido de esta discusión".



Expuso que en una semana hubo un paso positivo para abrir el debate de la reforma en la Cámara de Representantes. "Ese es el camino correcto. Yo todavía confío en que, acompañando el noble propósito del presidente Petro de hacer el cambio, el Congreso, en estas escasas ocho semanas, acompañado por el gobierno, pueda hacer las mejores reformas posibles".

Enfatizó en que en estas reformas - no solo la de salud - se tiene que hacer con una transición y no debe haber "fracturas abruptas".



Aseguró que se está viviendo una "crisis inédita", pero les pidió a los congresistas sobrellevarla con "tranquilidad". También dijo que considera que la coalición puede seguir en pie y que en un gobierno tan joven no debería romperse esa unión, pues dijo que "costó mucho trabajo" construirla.



Por otro lado, aseguró que, como presidente del Senado, tiene la responsabilidad de transmitir mensajes a la gente y al Congreso en favor de la estabilidad institucional. Sobre la posible salida de ministros, prefirió no pronunciarse.



Pese a los duros mensajes que envió, el senador aclaró que tiene el propósito de seguir acompañando al jefe de Estado en sus iniciativas de cambio. "Gobernar es construir consensos, es lo que hay que hacer. Tengo el propósito de acompañar el noble deseo del presidente Petro en el marco de las instituciones. Contará conmigo siempre para hacer las reformas que son justas y que el pueblo colombiano reclama".



Gustavo Petro junto al presidente del Congreso, Roy Barreras. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO.

Acerca de la posición de Petro de solicitar a instancias internacionales que revisen la decisión de los liberales de imponer sanciones si no siguen los lineamientos de Cesar Gaviria, el director de esa colectividad, sostuvo que: "En todas las democracias del mundo existen bancadas que toman decisiones basadas en reglamentos internos. Si no existiera eso, los votos se venderían al detal", agregó.

Barreras, por último, se refirió a lo que dijo el senador Alexander López, quien señaló que Barreras debería salir del Pacto Histórico. En este sentido, dijo que respeta a quienes tienen "posiciones radicales" y contó que este martes se aprobó el estatuto del campesino del cual López era ponente. "Le cumplimos a los campesinos de Colombia (...) Este Congreso está cumpliendo".

Camilo Castillo y Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA