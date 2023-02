El senador Roy Barreras, hombre clave del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República, ha guardado silencio tras la salida de tres ministros del Gobierno en la noche de este lunes, cuando en una alocución el jefe de Estado anunció que Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura) no seguirían en sus cargos.



Y, por ahora, todo indica que el presidente del Congreso, lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Barreras informó antes del revolcón ministerial que, por recomendación médica, estaría recomendado varios días.



"Queridos lectores trino-adictos me desconecto por cinco días por recomendación médica. El reposo y el silencio hacen parte de la recuperación. Estaré de vuelta Dios mediante el sábado. Descansen ustedes también", trinó el lunes a la 1:33 p. m., casi cinco horas antes del anuncio del jefe de Estado.



Barreras se encuentra en un tratamiento contra el cáncer, el cual le fue detectado en septiembre del 2022 y desde entonces viene sometiéndose a intensas sesiones para curarse.



De hecho, la semana pasada informó que el tratamiento ha dado buenos resultados. "He compartido con ustedes, como es mi deber, “las malas noticias” del cáncer. Hoy les comparto las buenas noticias. Gracias a la radioterapia y quimioterapia, y al cuidado de los médicos, el tumor ha disminuido en un 90 por ciento. Día de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal".



De ahí la importancia de sus desconexiones, las cuales ha hecho en varias oportunidades, pues el de no lograr avances satisfactorios en los próximos meses, en abril tendría que someterse a una cirugía que lo obligaría a dejar el Gobierno. Incluso, ha dicho que podría retirarse en junio de este año, una vez saquen adelante las principales reformas del cambio de Petro.



Barreras ha insistido en la importancia de nombres como Gaviria en el gabinete, pues considera que el Pacto Histórico es una coalición de centro-izquierda.



"La presencia, por ejemplo, de ministros liberales en el sentido ideológico como el ministro Ocampo, el ministro Gaviria, el ministro Prada, la ministra Cecilia López, no es coyuntural, representan y reflejan esa coalición de centro-izquierda", dijo hace unas semanas en entrevista con EL TIEMPO.



