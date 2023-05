Casi 24 horas después del duro discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño, en el cual habló de una revolución si las reformas sociales son "coartadas", el presidente del Congreso, Roy Barreras, hizo un llamado a la calma y a la unidad nacional.



"El Congreso tiene la responsabilidad de transmitirles a los colombianos que en esta casa, en este recinto, que es la casa de todos, avanza la democracia por los canales institucionales", aseguró Barreras previo al inicio de la discusión del Plan Nacional de Desarrollo en la plenaria del Senado.



Reiteró que el Congreso tiene legitimidad y responsabilidad democrática. Argumentó que esta institución representa la unidad nacional, ya que fue elegido por alrededor de 20 millones de colombianos que votaron por las distintas bancadas e ideologías políticas para ser representados.



Petro toma agua durante su discurso. Lo acompañó la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Barreras, además, aseguró que las reformas son el cambio real y no los likes de redes sociales y los buenos propósitos. "El cambio son las reformas que se hacen en este recinto democrático. Las reformas son sostenibles en el tiempo si son fruto del consenso nacional".

"No puede ocurrir que el momento actual se traduzca en más polarización, más violencia, ni que se pretenda imponer una idea sobre la otra", complementó el presidente del Congreso.



A propósito del llamado que hizo Petro a la ciudadanía a la movilización social, aseguró que "convocar a la gente a las calles es una invitación al debate pacífico, esperamos todos. Bienvenido el debate pacífico". Pero insistió en que se debe convocar a todo el país, a 50 millones, y "no a un sector, no a una fracción, no a ganadores contra perdedores, no a unos colombianos contra otros colombianos".



Sobre las reformas del gobierno Petro que actualmente tramita el Congreso -laboral, pensional y de la salud-, Barreras aseveró que "queremos reformas viables, reformas viables para los 50 millones de colombianos. La aprobación, espero hoy, del Plan Nacional de Desarrollo, es un mensaje de institucionalidad. Es en esta casa que se aprueban las reformas".



"El mensaje es: la casa de la democracia funciona, las instituciones funcionan. Aquí se aprobará la hoja de ruta para Colombia", remató el presidente del Congreso.



