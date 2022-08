El presidente del Congreso, el senador Roy Barreras, dijo que cualquier organización que pretenda acogerse a la justicia en términos que le resulten favorables lo primero que debe hacer es dejar de matar.



Para Barreras, por eso debe haber "criterios de elegibilidad para esos beneficios" que se les vayan a otorgar.

¿Para avanzar en el tema del sometimiento a la justicia de los grupos ilegales, se van a modificar algunas leyes?

Todos los caminos abiertos para quienes quieran transitar hacia la paz, incluyendo la voluntad normativa del Congreso. Pero quienes no quieran hacerlo deberán contar con la respuesta contundente de las Fuerzas Militares en defensa de los derechos de los ciudadanos. En el caso de las organizaciones ilegales, es decir los dedicados al narcotráfico -bandas criminales o bandas multicrimen como las ha llamado el presidente Petro- también tendrán una oportunidad para ellos, para sus familias para recuperar una vida que no sea una condena muerte o a la extradición y ese camino es el del sometimiento a la justicia en condiciones asequibles, en condiciones que les resulten viables.



¿Y eso qué les implica a ellos?

Que desmantelen sus organizaciones ilegales y como primer paso dejen de matar. Creo que ha pasado desapercibida, y espero no equivocarme, una decisión, al parecer tácita, de esas organizaciones como el Clan del Golfo de hacer lo que ellos han denominado un cese del fuego unilateral y es la suspensión de ese cobarde y miserable plan pistola. Creo que es una buena señal si dejan de matar. Las actuaciones en contra de los policiales colombianos son una ofensa a toda la nacionalidad y a la institucionalidad colombiana.



Roy Barreras, presidente del Senado Foto: Prensa Roy Barreras

Pero se siguen cometiendo asesinatos de líderes sociales...

Sí señor, se sigue asesinando más o menos un líder ambiental y social cada dos días. Esa expresión de silenciar la vida de quienes defienden el medio ambiente y los derechos humanos es lo primero que debe suspender cualquier organización que pretenda acogerse a la justicia en términos que le resulten favorables.



Pienso que hay que poner criterios de elegibilidad para esos beneficios. Y ese criterio de elegibilidad es haber dejado de matar y será una propuesta que yo haga una vez el gobierno radique la ley de sometimiento a la justicia.



¿Eso finalmente va a ser sometimiento o acogimiento de la justicia?

Yo insisto en una ley de sometimiento a la justicia y creo que le propondré al Congreso ese criterio de elegibilidad para que alguien pueda acceder a esos beneficios y es que sean elegibles aquellos que hayan acogido el llamado de dejar de matar.



¿Y cuándo lo van a radicar?

En el Congreso estamos esperando el resto de las reformas que hacen parte de las propuestas de gobierno del presidente Gustavo Petro. Yo espero para esta semana, por ejemplo, la reforma política anticorrupción, la prórroga de la ley 418 que incluya un capítulo de paz. Esperamos también unas normas del Ministerio del Medio Ambiente para prohibir el uso del glifosato en las aspersiones aéreas.



¿En qué consiste el proyecto del glifosato?

La ministra del Medio Ambiente ha anunciado que está preparando una norma que tiene que ver con la limitación del uso del glifosato para evitar la afectación de las granjas campesinas. Esperemos que lo presente porque aún no conocemos el texto. También la ministra del trabajo ha anunciado un primer paso hacia la recuperación de la jornada diurna y nocturna. Se trata de una reforma laboral que garantice el trabajo digno pero también el crecimiento económico y la competitividad empresarial.

