El mismo día cuando el senador Roy Barreras anunció su salida del Congreso, se conoció que el presidente Gustavo Petro le ofreció ser el nuevo embajador de Colombia en Londres, Reino Unido, cargo diplomático al que el expresidente Juan Manuel Santos y el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo le dijeron que no.



Sin embargo, de inmediato comenzaron las inquietudes sobre si está habilitado o no para llegar a este cargo por las condiciones como se dio el fallo del Consejo de Estado, que anuló su elección como senador por el Pacto Histórico por doble militancia.



El mismo Barreras ha insistido en que hay un vacío jurídico porque, si bien en 2022 se hizo elegir por un partido diferente al que había llegado al Congreso en 2018 ('la U'), él fue expulsado de esta última colectividad.

Roy Barreras, presidente del Senado. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

"La doble militancia implica militar en dos partidos al tiempo; y cuando a usted lo expulsan de un partido, ya no milita en él", aseguró en una entrevista con este diario. Finalmente, este jueves quedará en firme el fallo del Consejo de Estado y él decidió salir del Congreso sin interponer ninguna acción para conservar su curul.



Pero el alto tribunal considera lo contrario. "La Sección Quinta analizó las normas constitucionales aplicables al asunto y los precedentes de la Corporación, y determinó que con los actos legislativos 01 del 2003 y de 2009, el constituyente buscó el fortalecimiento del sistema de bancadas y la disciplina de los miembros de los partidos, además, se precisó que la expulsión del demandado del partido de La 'U' no lo eximía de su deber de renunciar a la curul, en el plazo constitucionalmente establecido", explicó.



Y es precisamente por este antecedente que surgió la pregunta sobre si podría aspirar a un cargo de elección popular en las regionales de octubre, así como llegar a un ministerio o a una embajada, como es su caso.



Pero analistas consultados por EL TIEMPO afirman que la única inhabilidad que tiene Barreras en este momento es para aspirar a un cargo de elección popular en los comicios de octubre.

Roy Barreras, presidente del Congreso Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

No obstante, esta posibilidad no está en los planes del todavía presidente del Congreso. En su declaración a medios de este martes en la que informó sobre su salida del Capitolio dijo que él no improvisa y no es irresponsable para aspirar a la Alcaldía de Bogotá. "Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales e impulsar la paz".



No obstante, agradeció a quienes lo motivaron para aspirar. Pero ahora quedó claro que no le interesa y, además, está inhabilitado.



Asimismo, sobre su posible llegada al gabinete ministerial afirmó: "Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan. Estoy listo a servirle al país después de que me recupere".

Roy Barreras metió presión en la Cámara de Representantes. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

En el Congreso siempre han insistido en que uno de los objetivos de Barreras era llegar al gabinete. Precisamente a él se le atribuía la autoría de un artículo en la reforma política (que se hundió) que permitía a los congresistas dejar su curul e ir al Gobierno. En los pasillos del Congreso le decían "el artículo Roy".



Pero la embajada sí le suena e, incluso, no está inhabilitado. "Para lo único que quedaría impedido es para ser elegido nuevamente por elección popular como congresista. Fue elegido pero ya no puede volver a ser elegido porque fue pérdida de investidura", explicó el expresidente del Consejo Nacional Electoral Rafael Ostau.



Última rueda de prensa de Sen. @RoyBarreras como presidente del Congreso. https://t.co/DCFaXNyXyI — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 16, 2023

Y Barreras tiene todo listo para irse a Londres. Aseguró que su "vocación es servirle a este país". Y agregó: "A mí me apasiona Colombia desde donde resulte útil. De manera que, gracias; y espero enterarme de los detalles en las próximas horas. He dicho que estoy listo a servirle al país donde resulte útil y espero ser útil allí donde el presidente ha decidido".



Por ahora, falta que se oficialice su designación y que se cumplan con todos los trámites para ingresar al servicio diplomático. Un impedimento sería que el saliente presidente del Congreso tiene nacionalidad estadounidense, pero este lío se soluciona renunciando a esta.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA