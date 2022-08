El presidente del Congreso Roy Barrera envió un mensaje a los integrantes del Eln y las redes criminales del país para que cesen la violencia.



Durante la ceremonia de posesión del presidente Gustavo Petro, el presidente del Senado se refirió a la propuesta de paz total del nuevo gobierno.

"Venimos a decirle al Eln '¡dejen las armas!' El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación, el camino es la paz y es ahora", señaló el congresista.



Y añadió: "a los narcos les decimos en aras de una paz total: ¡Dejen de matar! No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales".



Al comienzo de su discurso, el senador Barreras hizo un recuento de hechos de violencia recordando las masacres paramilitares, los 'falsos positivos' y los homicidios de soldados y policías. Indicó que el país venía escuchando hace tiempo voces que apuntan a parar la guerra.



"Es lo que vinimos a hacer hoy: intentar parar la muerte y convertir a Colombia en una potencia mundial de la vida. Intentar sanar esas heridas, a eso vinimos hoy. Para sanarlas hay que conocerlas, hay que recordarlas, hay que saber cuál es esa verdad y qué la causa. De allá venimos, venimos de una historia en la que ha habido voces valientes que han levantado el reclamo popular pero que sólo ahora encontraron el camino de la reivindicación", dijo Barreras.

Foto oficial del presidente Gustavo Petro Foto: Cortesía Mauricio Vélez

Destacó además la elección del nuevo presidente y su vicepresidenta: "hoy ese mandato popular en favor de la paz, en favor de la vida digna para todo los seres sintientes, ese mandato que exige justicia social y ambiental nos ha traído a esta plaza y a todas las plazas de Colombia que celebran este quiebre histórico. Este renacer de la esperanza".



Igualmente indicó que la posesión del nuevo gobierno es un acto de compromiso. "Aquí hay una patria dispuesta a renacer, para que de la mano de las otras naciones latinoamericanas decidamos compartir un destino común, una sola agenda de competitividad, un Parlamento Latinoamericano vinculante, ojalá una sola moneda y sobre todo una sola voz digna para recordarle al mundo consumidor, al mundo contaminador, al mundo más desarrollado, su corresponsabilidad en el destino común de la humanidad. Para contarle al mundo que aquí tenemos el agua, el aire, el alimento, la biodiversidad que el mundo necesita", dijo.



Añadió que es momento de recuperar lo perdido y mencionó algunas de la cifras que reflejan el estado en el que reciben el país, y luego manifestó en su discurso que hay una obligación de cambiar "de hacerlo mejor que ayer y mejor que nunca. Y eso implica cambios de fondo".



Se refirió entonces a las reformas que se pondrán en marcha en el cuatrienio de gobierno que se inicia.

A eso hemos venido, a cumplir un mandato popular. A superar esta historia de la guerra y esta cultura de la muerte FACEBOOK

TWITTER

"El verdadero cambio son las reformas. Por supuesto que las reformas implican una gran responsabilidad de quienes aquí estamos. Esta es una sesión de Congreso Pleno de Colombia al aire libre y este Congreso es responsable de ese cambio, porque es el llamado a hacer esas reformas. Pero tiene también un mandato. El mandato del equilibrio, es una antinomia que parece imposible pero que es indispensable. El cambio es lo contrario a la estabilidad, pero medio país exige el cambio y lo merece. Y otro medio país quiere estabilidad, garantías y equilibrio".



Indicó que la reformas que impulsarán serán para garantizar la institucionalidad pero también el cambio: "unas reformas que canalicen el deseo popular, que no implica destruirlo todo, sino construir sobre lo construido, pero en algunos casos demoler para reconstruir nuevos cimientos sociales. No será fácil, tenemos que responder a unas enormes expectativas, en medio de un gran déficit y un gran endeudamiento".



Barreras también dijo que es necesario mantener la independencia del Congreso frente al Ejecutivo "porque sin independencia no hay democracia". Dijo que otra de las obligaciones es defender los derechos "y eso solo se hace reconstruyendo el estado de derecho legítimo; recuperando la cultura y también la fe, para quienes tenemos la bendición de la fe en un ser superior. Es la defensa de la ilustración. Hoy los invito a creer".



El presidente del Senado cerró con un nuevo compromiso sobre temas fundamentales como la paz: "a eso hemos venido, a cumplir un mandato popular. A superar esta historia de la guerra y esta cultura de la muerte. A decirle al mundo que mientras otros países invaden, contaminan, consumen drogas y luego prohíben, castigan y abandonan sus compromisos climáticos, hacen la guerra y se ufanan de ser potencias de la muerte, Colombia está decidida a convertirse en una potencia mundial de la vida".

