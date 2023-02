El presidente del Senado, Roy Barreras, se alista para retomar el trabajo en el Congreso. La semana pasada citó a plenaria este 7 de febrero para instalar las sesiones extraordinarias. Esto quiere decir que iniciarán antes de lo previsto las discusiones en el Legislativo, pues la agenda de proyectos está bien apretada.



El Congreso llega con varios retos y entre los principales están las reformas claves que el Gobierno pretende sacar adelante. Una de ellas, y la que más ha causado debate en la última semana, es la de salud.



Mientras se conoce el texto definitivo, distintos sectores han manifestado sus reparos a las ideas que ya se han conocido al respecto. Uno de ellos es Barreras, quien aunque ha reiterado que apoya la reforma a la salud, tiene ciertas críticas no solo con el proyecto sino también con la cabeza de esa cartera, la ministra Carolina Corcho.



En entrevista con Noticias Caracol, Barreras mencionó que él no tiene ninguna contradicción con el presidente Gustavo Petro, pero sí con ciertas ministras que, según dice, no administran bien las directrices del jefe de Estado.



"No todos los ministros se empecinan en no dialogar. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, es de izquierda y, es más, es orgullosamente afiliada al partido Comunista. Tiene en sus manos la reforma laboral y pensiones. Uno no ve el conflicto en las calles sobre esa reforma y esta discusión tan dura. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que esa ministra dialoga. La ministra de Salud no dialoga", sostuvo.



El senador del Pacto Histórico afirmó que Corcho debe entender que ella "no es la ministra de la Ong donde trabajaba, ni siquiera es la ministra del Pacto Histórico, es la ministra de 50 millones de colombianos".

Carolina Corcho, ministra de Salud. Foto: @MinSaludCol

Reiteró que la ministra debe escuchar y dialogar para lograr concertar aspectos centrales de la reforma que se espera sea radicada en el Congreso en los próximos días.



Sobre la reforma, el senador manifestó que está de acuerdo con la idea de que las Eps deberían desaparecer para dar paso a unas administradoras de regímenes de beneficios "eliminando la posición dominante que ha causado que las Eps abusen de médicos, enfermeras y pacientes en la medida que les niegan calidad de atención".



Aclaró que eso no implica destruir sistemas de "calidad, información, seguimiento y auditoría construidos durante 30 años por la institucionalidad privada"



