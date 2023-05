El expresidente del Congreso, Roy Barreras, aseguró tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección del Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, que en el Legislativo no se equivocaron en el trámite.



"La mesa directiva del Congreso lo que hizo fue acatar los fallos del Tribunal de Cundinamarca y el de Medellín que nos ordenó hacer una nueva lista. El Consejo de Estado no está de acuerdo y en las controversias jurisprudenciales el Consejo de Estado tiene, por supuesto, la última palabra y debe acatarse. No nos equivocamos. Yo volvería a acatar las dos tutelas", aseguró el exsenador.



Sin embargo, la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien demandó la elección de Rodríguez, aseguró que fue el entonces presidente del Congreso quien vició la elección.



"El Consejo de Estado nos da la razón anulando la elección del Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, y ratifica lo que siempre dijimos: Roy Barreras vició la elección para que Gustavo Petro pudiese tener contralor de bolsillo", aseveró la congresista del partido Dignidad y Compromiso.

Tras la votación de los Senadores y Representantes a la Cámara en una sesión de Congreso en Pleno, Carlos Hernan Rodriguez fue elegido como el nuevo Contralor General de Colombia. Foto: César Melgarejo/ El Tiempo

Y agregó: "El cambio pasa sí o sí por órganos de control independientes. Lo contrario es replicar lo que tanto criticamos de gobiernos anteriores". Avendaño, por su parte, dijo que el 20 de julio presentarán un proyecto de ley para modificar el mecanismo de elección del contralor.



Sobre la decisión, el alto tribunal argumentó que "la Sala indicó que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos, se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación".

Roy Barreras fue presidente del Congreso hasta la semana pasada luego de que el Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia y ahora suena como nuevo embajador de Colombia en Londres, Reino Unido.



