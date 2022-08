Mucho se ha hablado sobre la duración del mandato del nuevo Gobierno. Ese fue uno de los temas que más generó controversia durante la campaña presidencial, aludiendo a que el entonces candidato Gustavo Petro se quedaría por un periodo mayor a cuatro años, aunque esas afirmaciones fueron rápidamente desmentidas.



Ahora, el presidente del Senado, Roy Barreras, en las primeras semanas del mandato de Petro, se refirió sobre la relación estrecha que se espera consolidar entre las ramas del poder y aseguró que "durará 8 años mínimo".



Desde la jefatura de Estado y el Congreso se ha hecho evidente un avance vertiginoso en la presentación de proyectos como la reforma tributaria y en otros temas como la reactivación del proceso de paz con el Eln.



En ese sentido, es bien sabido que durante el siguiente cuatrienio el gobierno de Petro dependerá en buena parte de la aprobación legislativa para poder sacar adelante sus propuestas. Sobre el tema, el exsenador Germán Varón (Cambio Radical) aseguró que "la luna de miel entre el Gobierno y el Congreso siempre es durante el primer año".



El exsenador dijo eso durante una entrevista con el medio radial de Blu Radio. En respuesta, el presidente de la Cámara alta, Roy Barreras, quien es cercano al gobierno del presidente Petro, ratificó las afirmaciones y dijo: "Y luego de la luna de miel vendrá un matrimonio dulce y estable que durará 8 años mínimo".

El presidente del Senado hizo un trino sobre la buena relación que se espera consolidar entre el Congreso y el Gobierno Nacional. Foto: Captura de pantalla

Las afirmaciones del presidente del Senado ya han generado cuestionamientos por el "matrimonio" al que se refirió, ya que nuevamente despierta dudas sobre la duración que podría tener el mandato del Gobierno que se instaló. Algunos señalan que podría extenderse, o que sería retomado por una nueva jefatura.



Ese es un tema al cual se ha referido el presidente Petro, quien ha asegurado que "quizá en cuatro años no podamos hacer lo que se podría hacer en décadas", aunque no ha comunicado una intensión de permanecer en el poder por un periodo mayor al establecido constitucionalmente.



Por lo pronto, desde el Congreso se ha configurado una mayoría que se ha declarado de gobierno, las banderas de la oposición las encabeza el Centro Democrático y hay una minoría que se ha declarado como independiente, por lo que se ha visto un apoyo a las primeras iniciativas del gobierno de Petro.



Aunque las discordias no han faltado. La más reciente se hizo evidente con la elección del nuevo contralor, Carlos Hernán Rodríguez, que recibió una cascada de críticas por el respaldo que tuvo de la mayor parte de los partidos políticos, incluidos los de la coalición del Pacto Histórico.



En ese sentido, Varón explicó en diálogo con el medio citado que, por lo general, el Congreso mantiene una "buena relación" con el mandato de turno durante el primer año, pero que "después empieza a tomar decisiones más independientes" que pueden resultar en posturas de oposición.

