La reforma política del gobierno del presidente Gustavo Petro no tenía ambiente este semestre en el Congreso y así quedó en evidencia este jueves, cuando en la Comisión I del Senado se hundió la iniciativa.



El mismo presidente Petro dijo que "sin listas cerradas y cremalleras, es decir que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres, y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política".

Y el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien era el coordinador ponente, dio la estocada final cuando le pidió al ministro del Interior, Alfonso Prada, que retirara la iniciativa, pues considera que sin listas cerradas este no tiene sentido.



"Le pido hoy al señor ministro (Alfonso Prada) y al Gobierno que retire esta reforma que ya no tiene absolutamente ningún sentido. Esa es mi posición sobre la reforma política sin lista cerrada obligatoria", dijo en la Comisión mientras rompía la ponencia de la reforma.



(Además: Roy da estocada final a la reforma política: pide al Gobierno que la retire)

La Reforma Política que defiendo hace 7 años, desde el Acuerdo de Paz, tenía como punto de honor la lista cerrada paritaria que arranque de raiz el sistema político clientelar. Sin ella no tiene sentido. Pero calma, quedan 3 años.



¡SIN AFANES, HABRÁ REFORMA EL AÑO ENTRANTE! pic.twitter.com/cf8SR06a3d — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 23, 2023

No obstante, Barreras no se rinde y dice que el país tendrá una reforma política. De hecho, recordó que a este gobierno todavía le quedan tres años. "Habrá reforma política, sin afanes", aseguró. Agregó que el debate "superficial" y "emocional" fue el causante de que se hundiera la iniciativa del Gobierno.



No obstante, fue más allá y habló de cómo debe ser la reforma política que el país necesita, más allá de las listas cerradas, paritarias y en cremallera, que era el corazón de la iniciativa que no superó su quinto de ocho debates.



(Le puede interesar: Primera gran derrota del Gobierno y Roy: ¿por qué se hunde la reforma política?)

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras rompe la ponencia de la reforma política. Foto: Prensa Roy Barreras

Por ejemplo, explicó que se debe eliminar la circunscripción especial de Senado, limitarla, pues considera que esta "terminó siendo un adefesio, que encareció las campañas y eliminó la representación y la rendición de cuentas de los senadores en sus regiones".



Y agregó que se debe cambiar el modelo presidencialista de Colombia. "Apostarle a lo que propuse aquí, no hoy, no en este Gobierno, hace 7 años en La Habana: un voto único partidista, donde quien encabece la lista al concejo, asamblea o Senado, sea candidato a la alcaldía, la gobernación, la presidencia, que este sea un avance hacia el régimen semiparlamentario".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA