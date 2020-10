'Acudiré a una consulta interpartidista en 2022': Roy Barreras

El senador Roy Barreras, quien se separó esta semana de ‘la U’, le confirmó a EL TIEMPO que presentará su nombre a una consulta interpartidista que están preparando los sectores alternativos y que definirá un candidato a la presidencia en 2022.

¿Por qué se fue de ‘la U’?

​

Hace dos años, el partido, que había sido defensor de la paz, decidió convertirse en partido de gobierno y asociarse con el Centro Democrático, que había prometido hacer trizas la paz. Durante este tiempo intenté que el partido rectificara el camino, pero no fue posible, así que desde el jueves ha terminado mi militancia en ‘la U’.



¿Y ya presentó su carta de renuncia al partido?



El 15 de octubre se formalizó mi retiro del partido de ‘la U’.



¿Qué va a pasar con su curul, que sería de ‘la U’?



Solo una sentencia del Consejo de Estado podría definir lo contrario, pero todos los casos que han llegado a ese alto tribunal han sido fallados en favor del congresista, que mantiene su curul, por cuenta de que la lista abierta implica una relación directa entre el elector y el elegido.



¿Volverá al Congreso en el 2022?



No regresaré al Senado en 2022. Terminaré mi periodo para seguir defendiendo el acuerdo de paz.

¿Cuál va a ser su futuro político, entonces?

​

Cualquier que pretenda ofrecerle a Colombia un camino de recuperación de la paz, el empleo y la economía tiene que comprender el reclamo social que hay en las calles y no podrá hacerlo nadie individualmente. Salgo a aportar mi trabajo para construir esa fuerza colectiva, sin vetos ni exclusiones, que permita una alternativa de poder.



¿Esa respuesta quiere decir que sí va a aspirar?



Lo que está claro hoy, un año y medio antes, es que habrá una consulta presidencial interpartidista que coincidirá con las elecciones legislativas de marzo del 2022. Acudiré a esa consulta interpartidista en 2022, me presentaré a esta votación mediante un movimiento ciudadano de firmas. Y quienes acudamos a esta consulta no seremos candidatos hasta que el pueblo lo decida.



¿Ha hablado con otros líderes para esa consulta?



Hace tiempo que muchos liderazgos importantes en el país hemos venido conversando sobre los mecanismos para intentar unidad en las fuerzas alternativas, pero sobre quiénes participarán en la consulta interpartidista, todavía es muy temprano.



¿Es verdad que ha reunido con Sergio Fajardo?



Con distintos dirigentes de diversos sectores alternativos e independientes que podría participar en una consulta interpartidista hemos venido conversando en los últimos meses. Son todas conversaciones privadas, muy elementales, primarias, prematuras, nada concreto ni definitivo, pero por supuesto seguiremos conversando y tratando de articular la unidad.



¿Los tiempos sí alcanzan para el referendo y la revocatoria del mandato del presidente Duque que usted está proponiendo?



Cuatro años son muy pocos para un buen gobierno, pero son una eternidad para un gobierno malo. Cualquiera sabe si, a dos años, una administración fracasó. Cuando el expresidente Uribe propone un referendo para revocar las cortes, la JEP y la paz, yo prefiero recoger firmas para revocarlos a ellos. Tenemos seis meses para recoger 1,8 millones de firmas. Espero hacerlo antes y si lo logramos, el año entrante bien podrían los ciudadanos a expresarse pacíficamente.

JUAN FRANCISCO VALBUENA G.

REDACCIÓN POLÍTICA