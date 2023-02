Las explosivas declaraciones que dio el presidente del Congreso, Roy Barreras, este domingo en una entrevista con EL TIEMPO, siguen generando reacciones.



Barreras, por ejemplo, dijo que la ministra de Salud, Carolina Corcho, es "arrogante", "ideologizada" y que no escucha ni siquiera a sus colegas del gabinete, a propósito de la reforma de la salud, teniendo en cuenta que voces del Gobierno, como los ministros de Educación y Agricultura, Alejandro Gaviria y Cecilia López, expresaron sus preocupaciones con el proyecto.



Entre quienes cuestionaron la declaración de Barreras, hombre clave del presidente Gustavo Petro en el Capitolio, fue el exsenador Gustavo Bolívar, quien salió a defender a la ministra Corcho y dijo que "es una mujer inteligente, valiente, empoderada y no improvisa. Se preparó para transformar la salud. Los ataques de Roy Barreras se deben a que ella, como pocos en el Gobierno y en el Congreso se le paró en la raya y no cede a los múltiples intereses que él representa".



El exsenador @GustavoBolivar miente al afirmar que he sido financiado por EPS. Lo invito a leer MI ponencia de hace 6 años en la Ley Estatutaria en Salud donde YO propuse que las EPS DEBEN DESAPARECER como son hoy ELIMINANDO la posición dominante de la integración vertical. — Roy Barreras (@RoyBarreras) February 20, 2023

Y este lunes siguió la disputa. Bolívar, en entrevista con la W, aseveró que Roy debería declararse impedido para hablar de salud porque, según él, habría sido financiado por las EPS en su campaña al Congreso.



Tras esta declaración, el presidente del Congreso arremetió y aseguró en su cuenta de Twitter que Bolívar miente, pues él "jamás" ha sido financiado por las EPS.



Y retó al exsenador, quien podría ser una de las cartas del Pacto para las regionales, a que pruebe su falsa afirmación. "La calumnia es argumento de bodegas", agregó.



La relación entre Barreras y Bolívar no es la mejor y cada vez son más evidentes sus diferencias. El escritor siempre se opuso al ingreso del hoy presidente del Congreso al Pacto Histórico y cuando se conoció que Barreras iba a ocupar la dignidad que hoy tiene, arremetió con toda.



"Cambio sí, pero no a cualquier precio. Cambio sí, pero no con cualquiera. Reconciliación sí, pero sincera, no por intereses. Esta causa no se puede entregar a quienes asesinaron miles de colombianos, a quienes despojaron millones de hectáreas a campesinos ni a quienes saquean el Estado", comentó Bolívar en su momento.



