Roy Barreras denuncia que cuatro niños murieron en combates en Cauca

La Comisión de Paz del Senado denunció este jueves que en combates con el Ejército, en marzo pasado, fueron asesinados "o bombardeados" cuatro menores de edad en la zona rural de Argelia, Cauca, y que el Estado no los ha reportado.

"El Gobierno Nacional no ha informado sobre esta tragedia. No se conocen los hechos, como ocurrió en el trágico episodio de los bombardeos del Caquetá. El Gobierno no le ha informado nada a los colombianos", denunció el senador Roy Barreras.



(Le puede interesar: Senado aprueba amnistía para morosos de multas de tránsito)



Uno de los senadores de la Comisión aseguró que "estos niños visten prendas militares, por lo tanto, son niños víctimas de reclutamiento forzado, fueron víctimizados antes o después de ser asesinados".

A @ComisiondePaz llega informacion de muerte de niños no reportados en combates en 3 hechos diferentes: Argelia Cauca en Marzo 7 / En Putumayo por combates entre disidencias y mafia “la constru” al parecer enterrados y desenterrados por la comunidad y el Abril 14 en “sinaí” Cauca — Roy Barreras (@RoyBarreras) June 18, 2020

Durante la sesión virtual algunos de los congresistas se preguntaron qué paso y cómo murieron estos niños, quién les puso los camuflados, si se los pusieron antes o después de su muerte, eran militantes o milicianos, de cuál de las fuerzas ilegales, entre otras cuestiones.



"Rumores comunitarios nos dicen que probablemente estos niños murieron en combate entre grupo ilegales", enfatizó el senador del partido de 'la U', quien además mostró fotografías de los menores y pidió explicaciones sobre por qué en los combates habrían muerto.



(Lea también: EE. UU. ofrece US$ 10 millones de recompensa por Márquez y Santrich)



La Comisión de Paz pidió que las fuerzas legítimas del Estado tomen el control del territorio.



Para la sesión de este jueves estaba citado el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, quien no asistió. La senadora Paloma Valencia aseguró que no fue citado con los cinco días de anterioridad, como indica la ley.



Hasta la mañana de este jueves, el Gobierno no se había pronunciado sobre este asunto.

El senador @RoyBarreras denuncia que niños murieron en combates y le exige a @mindefensa información precisa sobre quiénes son y quién los mató. @PoliticaET pic.twitter.com/DgOT4EhVPl — Luisa Mercado (@LuisaMercadoD) June 18, 2020

¿Qué opina de este caso?

Puede hacer sus opiniones en las redes sociales que se encuentran en la parte inferior.



POLÍTICA

Twitter: @PoliticaET