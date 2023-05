A sus 59 años de edad y tras 17 años como congresista, este jueves será el último día de Roy Barreras como senador. Llegó como representante a la Cámara por el Valle, en 2006, y se despide no solo como presidente del Congreso, sino como uno de los senadores más poderosos de la historia reciente de Colombia.



Su salida del Congreso fue anunciada por el mismo Barreras este martes durante su última declaración como presidente del Congreso, en la cual informó que este día quedará en firme el fallo del Consejo de Estado que anuló su elección por el Pacto Histórico por doble militancia.



(Además: ¿Qué les espera a las reformas de Petro sin el poderoso senador Roy Barreras?).

"Muchas gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es mi última declaración formal como presidente del Congreso de Colombia. El próximo jueves, pasado mañana, queda en firma le decisión del Consejo de Estado", les dijo a periodistas en el Capitolio en lo que fue su última intervención oficial como congresista.



(Lea: ¿Será Roy Barreras ministro del presidente Gustavo Petro tras su salida del Congreso?).

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, presidente del Congreso Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

En una entrevista con Bocas en julio del 2022 contó que a los 17 años de edad fue cuando descubrió que quería ser político. "A esa edad tuve la responsabilidad del discurso de grado en mi colegio, el Instituto de La Salle. Los Hermanos de las Escuelas Cristianas invitaron a Carlos Lleras Restrepo, porque era exalumno, y en mis palabras me referí a mi abuelo, campesino liberal reclamante. A Lleras le llamó la atención esa mención, porque además hablé de mi madre, que estaba en primera fila, y de cómo había terminado yo, desplazado, graduándome en un colegio de clase media alta. Se me acercó, me dio una tarjetica y dijo: “Vaya, busque a este señor”. Era Luis Carlos Galán".



Militó en Cambio Radical, acompañó el proyecto expresidente Álvaro Uribe , fue escudero de Juan Manuel Santos -se considera santista- y finalmente se convirtió en el hombre clave del presidente Petro en el Congreso.



Paralelo al anuncio de su salida del Capitolio, se conoció que es un firme candidato para llegar a la embajada de Londres (Reino Unido), que está disponible.



“Le agradezco al señor Presidente, con quien aún no he hablado, el ofrecimiento que me ha hecho conocer. He dicho desde hace semanas que mi vida en el Congreso había terminado”, aseguró Barreras.



(Le puede interesar: ‘Gobierno y Congreso deben representar la unidad nacional y no la división’: Roy).



Y agregó: “Mi vocación es servirle a este país. A mí me apasiona Colombia desde donde resulte útil. De manera que gracias y espero enterarme de los detalles en las próximas horas. He dicho que estoy listo a servirle al país donde resulte útil y espero ser útil allí donde el Presidente ha decidido”.

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras, presidente del Congreso. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Sin embargo, aclaró que su prioridad en este momento es su salud y recuperarse del cáncer que padece. Incluso, en los próximos días se define si debe ser sometido a una cirugía, por lo que será su salud la que finalmente determine si llega a Londres o no.



Además, descartó cualquier aspiración de cara a las regionales de octubre, como ir por la Alcaldía de Bogotá. Asimismo, dijo que no le suena la idea de llegar a un ministerio, aunque afirmó que es fuero presidencial. “Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan”.



(En otras noticias: ¿Tiene el gobierno Petro los votos para que este martes avance la reforma de la salud?)



Barreras insistió en que seguirá trabajando por el cambio, así como por tratar de recomponer la coalición de gobierno que permita la aprobación de las reformas sociales.



"El Gobierno y el país necesitan estabilidad. Y parte de la estabilidad es la gobernabilidad. Vuelvo a invitar a los partidos históricos, a los grandes partidos, el Liberal, Conservador y 'la U' a sumarse a la hora del cambio en lugar de sumarse a una oposición inútil que no le ofrece soluciones a los colombianos", explicó.



Sin duda, la salida de Barreras es un golpe al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues sale en un momento en que las grandes reformas del cambio -laboral, pensional y salud- están siendo discutidas y parece no haber consenso para su aprobación, por lo que el papel del senador era clave para lograr acuerdos con los partidos Liberal, Conservador y 'la U. Estos dos últimos ya no hacen parte de la coalición de gobierno, pues ahora están en la independencia.



De manera paralela, buscará fortalecer su partido, La Fuerza de la Paz, con el cual busca ser protagonista de las elecciones regionales de octubre e, incluso, desde ya advirtió que tendrá candidato para la Alcaldía de Bogotá, que es la joya de la corona de estos comicios.



(En contexto: ¿Quiénes son los que pujan en la Alianza Verde para reemplazar a Roy Barreras?).



Pero, además, aseguró que es prematuro estar pensando en una eventual candidatura presidencial y dijo, de manera enfática, que "cualquier persona que esté pensando en una candidatura presidencial y no en ayudar a que Colombia resuelva la urgencia de la inseguridad, de la pobreza, es muy irresponsable".

Última rueda de prensa de Sen. @RoyBarreras como presidente del Congreso. https://t.co/DCFaXNyXyI — Roy Barreras (@RoyBarreras) May 16, 2023

Asimismo, ha insistido en diferentes oportunidades que tiene otras ambiciones más allá de la Presidencia de la República. "Tengo un deseo mucho mayor que ese, y no es por falta de ambición. Quiero escribir y, como Saramago, hacer algo más importante que ser presidente: ganar un Nobel de Literatura. Voy 25 años tarde, pero Saramago me ilusiona, porque empezó a escribir seriamente siendo mayor", le dijo a la revista Bocas en una entrevista.

MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA