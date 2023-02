La reforma a la salud que prepara el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado múltiples reacciones desde distintos sectores políticos, algunas muy críticas en los últimos días.



Sin embargo, en la última semana tomó a muchos por sorpresa que uno de sus críticos fuera el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien además fue jefe de la cartera de Salud en el Gobierno de Santos.



Ahora es Roy Barreras, presidente del Congreso y uno de los líderes políticos más cercanos a Petro, quien hizo públicos sus reparos sobre la reforma a la salud en una entrevista con la revista 'Semana'.



Barreras aseguró al medio citado que estaba "preocupado" porque conoce bien el sistema de salud colombiano "como médico y ahora como paciente". Sin embargo, reconoció que el país sí necesita una reforma.

La transición energética no se hace en quince días sino en quince años', dice Barreras. Foto: Sergio Acero

"El sistema de salud hay que mejorarlo. Para que no haya ningún equívoco, sí se necesita una reforma, sí hay que acabar la posición dominante de la integración vertical de las EPS y es claro que muchas EPS han abusado. No solo abusan del personal médico, sino del paciente dándole citas a seis meses y no formulándole lo que necesita. Eso hay que mejorarlo y corregirlo", aseguró en la entrevista.



Sobre acabar las EPS, Barreras manifestó que no está de acuerdo y añadió que esto implicaría un riesgo de que se politice la salud. "La salud tiene que ser un derecho y no un negocio", sentenció.



"¿Qué hacen las EPS? Hoy, además de prestar el servicio, no deben ser juez y parte, no deben poner las reglas y tener las clínicas. Eso se llama integración vertical y hay que acabarlo. Pero ellas hacen muchas otras cosas, auditan 2 millones de facturas mensuales. Son 1.000 millones de servicios al año. Si usted desbarata todo eso, ¿quién va a hacer la revisión de las facturas?", dijo Barreras a 'Semana'.



También enfatizó en que hay desinformación sobre el tema debido a un asesor de la ministra Corcho: "Hay un asesor de ella, el señor Pedro Santana, que de manera insólita sale en un diario de circulación nacional a explicarnos la reforma a los colombianos. Como si él fuera el Gobierno. Todo ese ruido genera miedo".



Por último, Barreras calificó de "insólito" el hecho de que muchas personas estén defendiendo y criticando la reforma sin conocerla, por lo que pidió al Gobierno que radique todas las reformas (salud, laboral y pensional) para desarrollar un debate adecuado sobre estas.

