La reaparición de Alberto Santofimio, condenado por el asesinato de Luis Carlos Galán, en el ruedo político causó indignación.



Santofimio, quien ya pagó la condena por haber participado en el homicidio del entonces candidato a la Presidencia de la República por el Partido Liberal, está apoyando la candidatura a la Gobernación del Tolima de Adriana Magali Matiz Vargas, aspirante por el Partido Conservador.



Uno de los más duros pronunciamientos lo hizo el presidente del Congreso, Roy Barreras, quien calificó la situación como una "afrenta a la historia".



"Alberto Santofimio, condenado por la justicia por el asesinato de Galán y sus complicidades públicas con Pablo Escobar, pretende regresar al poder en el Tolima a través de la candidata a la Gobernación Matiz. Es una afrenta a la historia.Frente a las mafias no puede haber "matices" ", dijo el senador del Pacto Histórico en su cuenta de Twitter.



De izquierda a derecha: el exalcalde de Ibagué, Ruben Darío Rodríguez; Alberto Santofimio; Adriana Magali Matiz y el senador Óscar Barreto. Foto: Cortesía

Y aprovechó para enviarle un mensaje a los tolimenses para que no apoyen este tipo de candidaturas, por lo que los invitó a respaldar a la candidata de su partido, La Fuerza de la Paz.



"El pueblo del Tolima no puede respaldar esa retroceso histórico y ético. Razón de más para apoyar la candidatura alternativa de Yuly Porras. La Fuerza de la Paz no se equivocó en esa decisión. Adelante Yuly", complementó Barreras.

Matiz, por su parte, aseguró que el evento en el que coincidieron no fue un acto público organizado por su campaña, sino que se trató de una casualidad. Explicó a este diario que llegó al sitio a tomarse un café y se encontró allí con varias figuras políticas, entre ellas Santofimio.



"Me senté a su lado, él habló y dio unas declaraciones a título individual y yo lo escuché con respeto, como hago con todas las personas. Yo no soy quién para juzgar el pasado de una persona, no puedo responder por las acciones que él haya cometido en años anteriores y si él ahora quiere apoyar mis propuestas está en todo su derecho; pero reitero que el doctor Santofimio no forma parte oficial de mi campaña", comentó.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA