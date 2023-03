En una rueda de prensa que dio Roy Barreras, presidente del Congreso, este lunes en el Capitolio Nacional, se refirió a la polémica frase que lanzó hace unos días la representante a la Cámara Susana Boreal, quien en medio de una audiencia pública dijo que fuma marihuana todos los días.



"Las legislaciones suelen ser mucho más atrasadas que las realidades sociales que nosotros estamos viviendo (...). Yo reivindico muchísimo, también, el derecho al ocio, el derecho al disfrute. Yo soy consumidora también de marihuana, bastante regular, de hecho todos los días", aseguró Boreal, del Pacto Histórico, en una audiencia sobre la legalización del cannabis el 23 de febrero.



"Mire, yo fumo marihuana y soy Representante. No estoy de acuerdo con eso porque la marihuana no es la que me tiene acá, porque tampoco es a la que tiene un montón de gente en sus cosas... Hay que desestigmatizar la marihuana. Me encanta, no me da miedo decirlo”, complementó la congresista, quien será investigada por la Comisión de Ética, aunque aclaró que no fuma cuando va a legislar.



Susana Boreal, representante a la Cámara. Foto: @SusanaBoreal

A propósito de esa declaración, que generó todo tipo de reacciones, en su mayoría negativas, Barreras cuestionó este tipo de afirmaciones y considera que no es la manera de abordar el debate.



"Aunque sean legales, ningún congresista colombiano debería enorgullecerse de ser alcohólico o de fumar marihuana todos los días porque eso, por su puesto, transmite mensajes equivocados", comentó el presidente del Congreso.

Barreras, además, ha dicho que no debe de haber prohibición, pues cree que "esta es el crimen" y que, además, "son la causa de las mafias".



Por eso, cree que se deben concentrar los esfuerzos en la prevención, tal y como se hace con el alcohol.



"Se debe cambiar el paradigma prohibicionista por una solución global que implica la despenalización de las drogas y la regulación del consumo por parte de los Estados", complementó Barreras.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA