Dos de los principales protagonistas del cese del conflicto con las Farc, Juan Manuel Santos y Roy Barreras, contaron infidencias del Acuerdo de Paz firmado con las guerrilla en 2016, a seis años de que Gobierno e insurgencia suscribieran el documento.



En ese sentido, Barreras, presidente del Senado, explicó cuál es para él el mejor método para que un proceso de negociaciones con un grupo armado sea efectivo.



Junto a los Presidentes @JuanManSantos y #FelipeGonzalez emocionados conversando en la @uni_cartagena sobre #PAZ🕊️ uno de mis temas favoritos. Celebramos los 6 años de la firma del Acuerdo. pic.twitter.com/WOb0fWUE5Q — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 24, 2022

En un foro conmemorativo de la oficialización del Acuerdo Final de Paz, el expresidente Santos se reencontró con el ahora senador del Pacto Histórico, uno de los principales artífices de la paz durante su gobierno (2010-2014 y 2014-2018). Además, ambos estuvieron acompañados por Felipe González, expresidente del Gobierno de España y miembro del Componente Internacional de Verificación del Acuerdo de Paz.



Sobre los detalles de la negociación entre Farc y Gobierno, Barreras explicó cuál era la metodología principal para avanzar en los diálogos mientras se mantenía vigente una política de seguridad nacional.



"Había un método fundamental: poder negociar en La Habana como si no hubiera guerra y combatir en el terreno como si no hubiera diálogo", expuso el congresista.

La premisa del Ejecutivo presidido por Santos, según Barreras, consistía en que "solo los estados fuertes son capaces de dialogar para la paz", ya que "uno no se sienta débil en la mesa".



Y, a propósito de la 'paz total' promovida por el presidente Gustavo Petro, Barreras explicó que "la mano generosa" de un Estado se debe acompañar con la fuerza legítima del Estado para recuperar la seguridad.



Para el parlamentario, el Acuerdo de Paz firmado con las Farc no tenía como propósito simplemente "desarmar a unos señores", sino dejarle una hoja de ruta a Colombia.



El mea culpa de Santos

Felipe González, Juan Manuel Santos y Roy Barreras durante el foro conmemorativo de los seis años del Acuerdo de Paz en la Universidad de Cartagena. Foto: Prensa Roy Barreras.

"Los estados, cuando están negociando, siempre están cediendo ante una insurgencia. Eso es costoso políticamente", analizó el expresidente Juan Manuel Santos sobre los procesos de diálogo entre Gobierno e insurgencias.



El error que reconoció Santos de su mandato en ese tema consistió en optar por no informar públicamente cómo avanzaban los diálogos hasta no tener acuerdos parciales.



"Ese vacío comenzaron a llenarlos los contradictores del acuerdo con mentiras", argumentó el otrora jefe de Estado.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO.

REDACCIÓN POLÍTICA DE EL TIEMPO.