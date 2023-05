Roy Barreras, saliente presidente del Congreso, confirmó que el presidente Gustavo Petro le ofreció la embajada de Londres, Reino Unido, tras su salida del Senado por un fallo de nulidad de elección por doble militancia emitido por el Consejo de Estado.



"Le agradezco al señor presidente, con quien aún no he hablado, el ofrecimiento que me ha hecho conocer. He dicho desde hace semanas que mi vida en el Congreso había terminado", aseguró Barreras.



(Además: ¿Qué les espera a las reformas de Petro sin el poderoso senador Roy Barreras?)

Y agregó que su "vocación es servirle a este país. A mí me apasiona Colombia desde donde resulte útil. De manera que gracias y espero enterarme de los detalles en las próximas horas. He dicho que estoy listo a servirle al país donde resulte útil y espero ser útil allí donde el presidente ha decidido".



(Siga leyendo: Roy Barreras se va este jueves del Congreso y descarta aspirar a la Alcaldía de Bogotá)

Facebook Twitter Linkedin

Roy Barreras se despide del Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Barreras aseguró este martes que tras 17 años en el Capitolio, el jueves 18 de mayo será su último día como congresista. Ese día quedará en firme el fallo del alto tribunal.



"Muchas gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es mi última declaración formal como presidente del Congreso de Colombia. El próximo jueves, pasado mañana, queda en firma le decisión del Consejo de Estado", les dijo a periodistas.



(En contexto: ¿Será Roy Barreras ministro del presidente Gustavo Petro tras su salida del Congreso?)



Además, aseguró que no aspirará a ningún cargo de elección popular en las regionales de octubre, como la Alcaldía de Bogotá. Asimismo, descargó ser ministro del gobierno Petro. "Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan", aseveró.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA