Eran las 12:42 del mediodía de un martes de plenaria. Roy Barreras, el presidente del Senado y miembro del Pacto Histórico, tenía agendada una entrevista con un medio marroquí a las 12:40. “Pidió 15 minutos”, dijo Claudia —la secretaria— a Viviana —la jefa de prensa del senador—. Luego, a las 12:55 p. m. llegaron un doctor y una enfermera: el senador tenía mareo y taquicardia.



“Y no es la primera vez que le pasa”, dice alguien de su equipo. Son los efectos de las 20 radioterapias que lleva para combatir su cáncer de colon.

Mientras el médico seguía escuchando los latidos de su corazón, Barreras hizo pasar a su oficina de presidencia del Senado al gobernador del Amazonas, con el que habló de inversiones para el departamento.



Cuando terminaron el médico y el gobernador, se levantó, casi de inmediato, y se sentó frente a un computador en su escritorio, bajo el cuadro de José María Córdoba que reemplaza a Simón Bolívar —que sacaron porque al senador no le gusta—. Se disculpó por el retraso y respondió a las preguntas de un marroquí que hablaba un muy buen español.



Ya llevaba siete horas de agenda. Comenzó a las 6 de la mañana en la sala de radioterapia de la Fundación Santa Fe, luego de tomarse una dosis de pastillas que reducen los síntomas del desgaste natural que conllevan estos procesos.



Lo acompañaban sus dos hijos menores: Lorenzo Barreras Martínez, de 17 años, y Simón Barreras Martínez, de 14 años. Lorenzo está en las correcciones de estilo de su segunda novela, y Simón es fotógrafo. “Son artistas”, dice Roy, que menciona a sus hijos más grandes y describe cada uno de los logros de ellos. “Estoy de padre lambón”, agrega.



También va María Paula Martínez, su segunda exesposa y la mamá de Simón y Lorenzo. “El amor de mi vida”, dice el senador cuando la presenta, “pero la política nos separó, porque ella es una artista que odia la política”.

Roy Barreras, presidente del Senado.

Al salir de allí recibió de las manos de María Paula un periódico. Se levantan los tres y se van en la camioneta blanca que maneja uno de sus escoltas. Parece que lleva el símbolo de la paz, que tanto dice defender y por la que no para de trabajar, hasta en el carro.



Es temprano para el siguiente punto de su agenda, así que tiene tiempo de ir a dejar a sus hijos en la casa.



Mientras le da las indicaciones al conductor va quitando la cáscara a los huevos duros que desayuna. Los acompaña con galletas de soda e hidratante. Esta hace parte de su dieta, la que debe seguir durante los próximos cinco meses de tratamiento.



“Ya he bajado siete kilos porque no me da hambre”, dice y María Paula le responde “te lucen”. Está un poco más estricto, porque el fin se semana se fue a visitar a su nieto Mateo, que al verlo le dijo: “Tito Toy, soy el niño de la semana y el mejor del jardín infantil” y Roy Barreras le respondió: “¿Cómo no? Si eso se hereda”.

Roy inicia su jornada a las 6 de la mañana con radioterapia y termina a las 8 de la noche, luego de debates y reuniones.

Lorenzo, uno de sus hijos, menciona que cuando le preguntan por su papá siempre dice que es médico y político, que ha tenido tres matrimonios que no se sabe cuándo empiezan y cuándo terminan.



Roy y María Paula solo se ríen.



Son casi las 8:00 de la mañana. Se despide de ellos y le promete a Lorenzo que en la noche, cuando vuelva, va a practicar los ejercicios de piano que él le ha explicado.

Tiene una reunión con un delegado de la embajada americana en Bogotá. La reunión es privada, pero se da en medio de las elecciones legislativas en Estados Unidos.



Estando allí le cancelan su siguiente cita, que era una audiencia conciliatoria con Publio Hernán Mejía en la Corte Suprema de Justicia. “Un coronel asesino que me denunció por decir eso”, dice el senador Roy Barreras, que tiene 16 procesos abiertos.



Llevaba un traje azul oscuro, combinado con corbata, zapatos azules y medias con dibujo de tacos. Tiene puestas las mismas gafas sin marco que se quita cada que le van a tomar una foto o va a grabar un video.



A la cafetería en la que estaba, cerrada por seguridad, llegó una bolsa de la Policía. Era el saco que le había pedido al Coronel que lo acompaña siempre. Se cambió la corbata azul por una roja y se puso un saco de lana.



Se sube al carro. Son las 9:32 de la mañana y contesta una llamada. “Hola, Chiquita”, dice. Es Claudia, la secretaria privada que lo llama para recordarle sus pastillas de quimioterapia. Desempaca las seis pastas y se las toma una por una.

Sigo en la política porque la vida tiene que tener un propósito para poder luchar y porque es necesario ayudar a resolver cosas. A mi me gusta resolver FACEBOOK

“Corte, Teusaquillo y Congreso”, le indica al Coronel. Al mismo tiempo que va respondiendo mensajes en su celular y escuchando el debate de reforma a la salud que suena en la radio. “Súbale un poquito”, dice, con la pierna cruzada en uno de los asientos de la parte trasera del carro, en el que lleva cuatro libros a la vista. Dice que se lee tres a la semana.



Llega a la Corte para dejar constancia que él no es quien cancela, sino Mejía. “Igual no iba a conciliar, porque me mantengo en la acusación”, afirma, agregando que le da mucha rabia, pero que “la tiene contraindicada”.



Va camino a su segunda reunión, esta vez es con unos técnicos, porque se están buscando soluciones para la pérdida de competitividad en el Puerto de Buenaventura. “Se está necesitando una decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y voy a conversar sobre eso”. Esta reunión también fue privada.



Llegó al Congreso y ahí está en su salsa. Todos lo conocen y, aunque camina rápido, se detiene cada dos minutos para terminar una conversación o para responder a un mensaje en su celular. Llega al salón Guillermo Valencia, donde se reúne la Comisión Primera del Senado.

Facebook Twitter Linkedin

Claudia López junto al presidente del Senado en uno de los muchos encuentros de su agenda.

Se desarrollaba un debate del proyecto que permitía a miembros de las Fuerzas Militares votar. En el recinto saludó, casi que uno por uno, a los senadores. Se sentó en su puesto, pidió un tinto y levantó la mano solicitando la palabra.



—“Mi teniente”, le dijo Roy Barreras al senador Alfredo de Luque, que habló antes de él.



—“Mi coronel”, le respondió.



Se rieron los asistentes que estaban prestando atención, porque casi todos conversaban entre sí.



Roy explicó las razones que tenía para invitar a que se votara negativamente el proyecto y cerró su discurso diciendo “no ahora, no todavía”.



Salió del recinto. Subió las escaleras rojas que hay entre el salón y el piso de la oficina de presidencia. Alguien le preguntó algo y él, sin detenerse, le respondió. A sus espaldas, al costado y delante de él van guardaespaldas. Parece una escena sacada de la serie estadounidense House of Cards, pero en el Centro de Bogotá.



El senador no estuvo cinco minutos en su oficina, en la que tiene cinco cuadros distintos, un escritorio grande, un comedor redondo, un sofá y una cafetera junto a muchas botellas de agua. Salió con unos papeles en la mano.



—“Hay que grabar un video. Vamos a la calle”.



Bajando las mismas escaleras rojas del edificio, lo volvieron a saludar. No se detuvo, pero sí preguntó si había leído su columna en el periódico EL TIEMPO.



Caminando por la Plaza de Bolívar la gente lo saludaba.



Se le acercó un campesino y le entregó una caja de arándanos. Extendió su mano y le pasó la caja transparente a Viviana, que siempre corre detrás de él. “Yo jamás le he podido seguir el paso”, dice ella.



A su vuelta al Capitolio Nacional, un grupo de estudiantes de Ciencia Política lo detuvo para preguntarle por las funciones del Congreso. Ellas se miraban entre sí emocionadas. Él sonrió y pidió que alguien de su equipo lo grabara conversando. Les explicó la metodología de los debates y les dijo “la política es un juego de intereses”.

Ya era el mediodía y el presidente del Senado apenas calentaba su oficina. Atendió a tres personas y pidió 15 minutos de descanso que no completó.

Almuerzo

Roy Barreras almorzó en su oficina en reunión con Luz María Zapata, la directora ejecutiva de Asocapitales. Didier, el encargado de “consentir al honorable presidente del Senado”, les llevó crema de ahuyama de entrada.



A las 3:00 de la tarde fue a instalar el Parlamento Amazónico en el Salón de la Constitución. Llegó cuando ya habían empezado a hablar. Barreras debía ir a instalar la plenaria del Senado así que pidió, disimuladamente, que le cedieran la palabra.

Dio un discurso rápido e hizo levantar a los asistentes para la foto oficial del evento. Se despidió y salió.



En la plenaria saludó a todos. A la senadora Clara López, del Pacto Histórico, le dio un abrazo acogedor. Se fue a la mesa directiva, a la que llegaron a saludarlo los congresistas que iban llegando.



Llamaron a lista y el presidente pidió silencio en el recinto. Se paró en el atril y apoyó su mano derecha en la madera, mientras tenía la izquierda en la espalda. Ya se le veía el cansancio, pero él no era capaz de reconocerlo. Ofreció un discurso para felicitar a la directora de Asocapitales, le entregó la medalla y salió a las 4:15 p. m. Volvió a su oficina y no pasaron cinco minutos cuando anunció cambios en la agenda.



Tenía una reunión privada con Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, con la que tenía que hablar sobre el Metro. Era a las 5:00 de la tarde y salía de ahí para verse con Alfonso Prada, el ministro del Interior, con quien hablaría sobre el proyecto del Ministerio de la Igualdad y el proyecto de orden público.



A las 8 de la noche se va de vuelta a su casa. Tiene una tarea pendiente, la que le prometió cumplir 12 horas antes a Lorenzo, uno de sus hijos: practicar los ejercicios de piano.



Le falta, también, tomarse las 6 pastillas del tratamiento de quimioterapia —que también le toca por las noches— y leerse la mitad del libro No quiero hacer ese viaje de Alejandro Gaviria, el ministro de Educación.



Y, aunque quiere ser embajador en Portugal y tener una vida como la del escritor José Saramago —que ha nombrado tres veces en el día— sigue haciendo política, que “es incompatible con la tranquilidad”, a la que dice que renunció hace 12 años, cuando dejó de ejercer la medicina.



Desde entonces vive una vida con horarios de casi 15 horas. El deseo de lograr grandes cosas, que lo llevó a manejar un taxi por las noches y estudiar medicina en el día, sigue presente.



Para Roy Barreras la enfermedad sí es una amenaza, aunque le ha permitido reconocer el amor de su familia, que antes estaba, pero ahora es más evidente —y lo dice mientras mira por la ventana del carro—, pero sigue en la política porque su vida tiene que tener un propósito: dice que el suyo ahora es negociar la paz “porque él sabe cómo hacerlo dialogando”.



CLAUDIA MILENA QUINTERO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA