Durante los últimos meses, el presidente del Congreso, Roy Barreras, no solamente se ha dedicado a sacar adelante las reformas del presidente Gustavo Petro, así como a consolidar su partido político, La Fuerza de la Paz. También lleva cinco meses luchando contra un cáncer que le fue detectado en septiembre del 2022.



Precisamente sobre su enfermedad, este miércoles informó que el tratamiento ha resultado efectivo y el tumor ya disminuyó en un 90 por ciento.



"He compartido con ustedes, como es mi deber, “las malas noticias” del cáncer. Hoy les comparto las buenas noticias. Gracias a la radioterapia y quimioterapia, y al cuidado de los médicos, el tumor ha disminuido en un 90 por ciento. Día de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal", trinó Barreras.



Roy ha insistido que su problema son las reformas del cambio por las que fue electo, por eso decidió seguir su tratamiento mientras dirige el Congreso de la República. No obstante, ha alternado esta actividad con las sesiones de quimioterapia, las cuales suele tomar al final de la semana, una vez terminan las sesiones.



Precisamente, en una reciente entrevista con este diario contó cómo va su situación médica, a la que llama bailar con la muerte. Precisamente, así tituló un libro que cuenta su experiencia durante los últimos meses.



"Los colombianos tenemos un dicho, que es que a veces nos toca bailar con la más fea. Y la más fea es la huesuda, la calaca, la catrina, la flaca indeseable que es la muerte. Entonces, pues si me toca bailar con la más fea, yo me la bailo hasta que la canse y la derrote, si Dios quiere. De manera que no le abro espacios al fantasma de la muerte para deprimirme, para encerrarme, para decir que entonces no puedo trabajar. Todo lo contrario. He duplicado mi esfuerzo de trabajo, porque yo estoy vivo, yo existo, y mi muerte no existe todavía, ni la de nadie que esté vivo", comentó el congresistas.



Y agregó: "La muerte es un problema para los que se quedan y mi enfermedad es un problema de los médicos. Que se ocupen ellos. Yo me ocupo de las reformas sociales, que son un mandato popular que tenemos que aprobar".



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA