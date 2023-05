Este jueves fue admitida una tutela en contra del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Roy Barreras como senador, decisión en única instancia. Tras conocerse la aceptación del recurso, el único que podría revertir la salida del actual presidente del Congreso, el senador aseguró que no fue él quien lo radicó.



Es más, llegó a decir que no tenía conocimiento alguno de la persona que había presentado la tutela a su favor. “Gracias por las múltiples voces de solidaridad, pero no conozco al ciudadano Alfredo Trujillo que ha interpuesto una tutela sin mi conocimiento en contra del fallo del Consejo de Estado”, dijo Barreras.



El todavía presidente del Senado no hizo mayor mención al suceso. Sin embargo, así no conozca al tutelante, lo importante en esta situación es que el recurso fue aceptado para estudio y en los próximos días habrá una determinación de la justicia frente a la anulación de la elección de Roy Barreras.



Es el único recurso que cabe en contra del fallo que saca al senador del Congreso por doble militancia. Como es una determinación en única instancia, Barreras solo pudo presentar un recurso de aclaración para que se dejara más claro los motivos de su salida.

Mientras este recurso es respondido por el Consejo de Estado, la anulación de su elección no está en firme. Por otro lado, se espera que la tutela aceptada este jueves tenga una respuesta en los próximos días y sea la que defina si Barreras terminará o no el periodo legislativo como presidente del Congreso.



Roy Barreras ya había expresado su intención de abandonar el Congreso en junio, para tratarse más a fondo el cáncer que sufre. Por eso, el fallo del Consejo de Estado lo único que hizo fue adelantar la fecha de salida en unas semanas.