El Código Electoral, otro de los proyectos centrales del gobierno, ha generado polémica por varias razones. Primero, porque varios partidos - incluyendo el Pacto Histórico -, se quejaron de que había muy poco tiempo para debatir los 300 artículos que incluye.



Por esta razón, el Gobierno finalmente le retiró el mensaje de urgencia para agilizar su trámite en el Congreso. Ahora tendrá sus debates de forma normal.



Otras quejas tienen que ver con que el proyecto no reúne los verdaderos cambios de las reglas electorales.



Pero ahora otra polémica se suma a la lista. La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, alertó que la ponencia del proyecto incluye un artículo que señala: "Podrá tramitarse la corrección del componente sexo de los menores de edad a partir de los cinco años".



Aunque en el Congreso nadie se responsabiliza por la inclusión de este parágrafo, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró en Blu Radio que lo rechaza, que no es autoría del Gobierno y que la propuesta será hundida.



"No tiene ninguna viabilidad, riñe con toda lógica. Esto parece verdaderamente delirante, hasta donde conozco. El Código Electoral original, que fue aprobado por el Congreso pasado, con el voto nuestro, moderniza el sistema muy viejo que tiene 40 años", aseguró.

"Sin embargo han aparecido, en la nueva discusión de la Cámara, una serie de artículos que no conocemos en el Senado y que no vienen en código original. Estamos empezando a hacer una exhaustiva revisión porque ese paquete de artículos, que son como de 70 a 80, incluido este, seguramente deberán ser excluidos para que pueda avanzar el código original que tuvo nuestro voto", explicó Barreras.



El parágrafo, puntualmente, aparece en el artículo 89, que se titula "Corrección de

componente sexo". La descripción establece que: "Las personas interesadas en corregir el componente sexo de su registro civil de nacimiento podrán hacerlo mediante escritura pública".



Luego continúa: "La corrección del componente sexo en el Registro Civil de Nacimiento podrá consistir en la inscripción del sexo masculino (M), femenino (F), transexual (T), o No Binario (NB) o aquellos que legal o jurisprudencialmente se llegaren a reconocer".

Ponencia del Código Electoral. Foto: Archivo particular

Sobre esta parte del texto, Barreras sostuvo que "no tiene ningún futuro. A ningún padre de familia se le ocurriría que a su hijito de 5 años le pregunten de qué sexo quiere ser. Una cosa es la inclusión, la diversidad, el respeto que nosotros defendemos y otra es proposiciones delirantes y exageradas como estas".



