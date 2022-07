"Que quede claro, el desarme de los violentos tiene dos caminos completamente distintos", enfatizó este viernes el presidente del Senado, Roy Barreras.



El integrante del Pacto Histórico señaló que hay un camino para las guerrillas y otro distinto para las bandas criminales en la búsqueda de paz.



(Le puede interesar: Reformas rural y de la Policía comienzan a dar sus primeros pasos).

Que quede claro, el desarme de los violentos tiene dos caminos completamente distintos: 👇🏻 pic.twitter.com/fwExUwYPiC — Roy Barreras (@RoyBarreras) July 22, 2022

"Las insurgencias o las guerrillas son las que usan la justicia transicional como camino. Lo hicimos con las Farc. Si el Eln entra a un proceso de diálogo, la justicia transicional será su camino", explicó Barreras sobre la primera ruta.



(Conoca más: Renuncia colectiva a Comunes: Victoria Sandino cuestionó a la dirigencia).



Además, enfatizó que ese no es el camino de las bandas criminales de narcotráfico. Con respecto a estas, el congresista aseguró que "el único camino es la justicia penal ordinaria. El código penal para someterse a la justicia, ojalá colectivamente y desmantelar esas organizaciones".



Finalmente, Barreras reafirmó: "No hay JEP para las organizaciones criminales. Lo que hay es sometimiento a la justicia ordinaria".



(No deje de leer: ‘Es un gran logro para las víctimas’: Karen Manrique, congresista de Citrep).



POLÍTICA