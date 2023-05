Roy Barreras, presidente del Congreso, informó en la mañana de este martes que el jueves 18 de mayo será su último día en el Senado tras el fallo de nulidad de elección emitido por el Consejo de Estado por doble militancia.



Además, descartó aspirar a la Alcaldía de Bogotá, así como llegar al gabinete del presidente Gustavo Petro.



"Muchas gracias a todos por estos años de paciencia. Esta es mi última declaración formal como presidente del Congreso de Colombia. El próximo jueves, pasado mañana, queda en firma le decisión del Consejo de Estado", les dijo el senador del Pacto Histórico a periodistas en el Congreso.



Sobre quien dirigirá el Congreso tras su salida, aseguró que desde el viernes el vicepresidente del Senado, Miguel Ángel Pinto, podrá convocar a la plenaria para que elija a un nuevo presidente. Esta persona deberá ser del Pacto, ya que esta dignidad le corresponde a la coalición para la primera legislatura.

Roy Barreras se despide del Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Esa elección podría realizarse el lunes 22 o martes 23 de mayo. En la práctica, el Pacto ya avaló al senador Alexánder López para que ocupe el cargo, pero habrá que esperar el momento de la votación si logra todos los consensos para ser el presidente del Congreso hasta el 20 de julio.



Barreras, además, aprovechó para "despejar algunas especulaciones". Agradeció a los bogotanos y dirigentes empresariales y políticos que apoyaban su eventual candidatura a la Alcaldía de Bogotá, pero dijo que él no improvisa y no es irresponsable.



"Me he preparado toda la vida para ayudar a construir nación desde los temas nacionales e impulsar la paz", aseguró y descartó cualquier aspiración a un cargo de elección popular en las regionales de octubre.

Roy Barreras durante su última rueda de prensa en el Congreso. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Y dijo que es momento de evitar radicalismos y ayudar a que este gobierno termine bien, porque apenas está empezando. "Que las reformas salgan, y salgan de la mejor manera. Que se resuelvan las angustias sociales de los colombianos".



Además, descartó hacer parte del gabinete ministerial. "Eso es fuero presidencial" y explicó que va a dedicarse a recuperar su salud. "Necesito unos meses de tratamiento y de recuperación quirúrgica".



"Ni me han ofrecido ni aspiro a que me ofrezcan. Estoy listo a servirle al país después de que me recupere", aclaró.



Sobre una eventual candidatura en 2026, aclaró que "cualquier persona que esté pensando en una candidatura presidencial y no en ayudar a que Colombia resuelva la urgencia de la inseguridad, de la pobreza, es muy irresponsable".

Roy Barreras, presidente del Senado, en entrevista con EL TIEMPO Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

E invitó a quienes hacen parte del proyecto del cambio que lidera el presidente Gustavo Petro a que se concentren en ayudar al gobierno para que le vaya bien "en lugar de empezar a agitar de manera prematura candidaturas. Creo que ni en el amor ni en la política nada que sea precoz es deseable".



Sobre las reformas del Gobierno que actualmente tramita el Congreso y que están enredadas, pues faltan 6 semanas para que termine la legislatura y ninguna de estas se ha aprobado en primer debate, afirmó que no se han logrado aprobar porque hubo demoras radicando.



"Los gabinetes ministeriales tardaron meses en radicar las reformas y, por eso, tres de ellas, las más importantes desde el punto de vista social, aún no tienen ni siquiera primer debate. Lo dije antes y reitero ahora que será importante hacer unas sesiones extras", afirmó.



En cuanto a la coalición de gobierno, que se está desmoronando, dijo que seguirá intentando maniobras de reanimación para esta alianza. "El Gobierno y el país necesitan estabilidad. Y parte de la estabilidad es la gobernabilidad. Vuelvo a invitar a los partidos históricos, a los grandes partidos, el Liberal, Conservador y 'la U' a sumarse a la hora del cambio en lugar de sumarse a una oposición inútil que no le ofrece soluciones a los colombianos".



De otro lado, dijo que va a impulsar La Fuerza de la Paz, su partido, de cara a las elecciones de octubre.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA