El ‘reformismo liberal’, la nueva apuesta de Rodrigo Lara

Una plataforma de origen liberal, pero con un perfil socialdemócrata, es la apuesta en la que está empeñado el senador Rodrigo Lara, quien recientemente abandonó su partido, Cambio Radical, y comenzó a transitar en la recomposición de esta tendencia liberal.



Lara anunció su retiro de Cambio Radical en noviembre pasado y, según se lo dijo a EL TIEMPO, guarda los mejores sentimientos hacia el jefe natural de esa colectividad, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



Hace algunas semanas, el congresista retomó su relación política con los hermanos Juan Manuel y Carlos Fernando Galán, quienes tienen el propósito de revivir el Nuevo Liberalismo, tendencia política que fundaron sus padres: Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán en los años ochenta.

Desde hace algunos años, los hermanos Galán han venido insistiendo –ante diferentes instancias administrativas y judiciales– en la consecución del reconocimiento legal para el movimiento de su padre, y ahora recibieron un reforzamiento ideológico con la recomposición de las relaciones políticas con Rodrigo Lara.



Juan Manuel Galán militó durante varios años en el Partido Liberal y Carlos Fernando Galán, al igual que Lara, estuvo varios años vinculado a Cambio Radical, pero en los últimos años se marginó del partido de Vargas Lleras.



La idea del senador Lara en esta nueva etapa es impulsar una fuerza que esté alejada de los extremos de la derecha y de la izquierda, los cuales, para él, no responden a las inquietudes actuales del pueblo colombiano.

“He venido haciendo un esfuerzo para contribuir en la construcción de una base y plataforma ideológica de origen liberal y al mismo tiempo con una prioridad reformista de tipo socialdemócrata”, le dijo Lara a este diario.



Este tipo de posiciones han hecho que el senador sea identificado en el Congreso como uno de los llamados ‘liberales socialdemócratas’, un grupo de legisladores que han coincidido en algunas posiciones de este corte y que están tratando de organizarse para participar en las elecciones del próximo año.



Entre ellos están los liberales Luis Fernando Velasco, Guillermo García Realpe, Horacio José Serpa, entre otros, y congresistas como Roy Barreras y Armando Benedetti, quienes también dejaron sus partidos políticos –en sus casos ‘la U’– y están explorando un nuevo camino ideológico.

En este sentido, Lara sostiene que el país vive una “profunda crisis” ideológica y que uno de los caminos para la recuperación del rumbo es “congregar, unir” a los ciudadanos “alrededor de un propósito común y creo que el liberalismo reformista, el liberalismo socialdemócrata es un camino que permite unir al país y enfrentar, desde una perspectiva democrática y del Estado de Derecho, las reformas estructurales que necesita Colombia”.



Para Lara, “en esta crisis se han disparado la pobreza y el desempleo y la política de la derecha populista sigue concibiendo la política social como un asunto de absolutos mínimos, concibiendo a los beneficiarios como asistidos, vagos y perezosos. Es un discurso culpabilizador”.



Esta “derecha populista”, como la denomina Lara, fomenta un discurso que contiene elementos como el miedo hacia el castrochavismo, que busca intimidare a los ciudadanos.

Y la izquierda considera que basta con entregar algunas prestaciones sin preocuparse realmente de quién las recibe”, afirmó el congresista, quien presentó la semana pasada la Fundación Juntos, una plataforma que buscará contribuir en la discusión ideológica del país.



En opinión de Lara, antes que pensar en candidatos, debe pensarse en una propuesta ideológica que junte diferentes tendencias. Por ello, Lara no está participando directamente de las conversaciones que están desarrollando diferentes sectores políticos de centroizquierda que están tratando de unirse para competir en las elecciones presidenciales del próximo año.



Dentro de las cosas que tiene claras es que no volverá al Congreso el próximo año y que el senador de izquierda Gustavo Petro llegará a la segunda vuelta presidencial de 2022, en la que se enfrentaría con una opción de centro, la cual no está del todo clara por el momento.



“El reformismo liberal es indiscutiblemente un antídoto a los extremos que dividen naciones entre odio y miedo”, dijo.

