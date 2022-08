Insistiendo en su bandera de lucha contra los “ladrones” y alejado de los grandes temas del Congreso, el ingeniero y excandidato presidencial Rodolfo Hernández ha pasado su primer mes como senador.



Hernández llegó a esta dignidad luego de ocupar el segundo lugar en la campaña presidencial, en la que quedó a unos 700.000 votos del ganador, el presidente Gustavo Petro.



El balance de su paso por el Capitolio ha tenido varias miradas. Por un lado, el excandidato ha insistido en su mensaje de lucha contra la corrupción. En los últimos días denunció presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato en Maní (Casanare).



Según el senador, “consiguieron una plata en el Ocad del llano, 110.000 millones de pesos, para hacer la recuperación de una carretera” en esa población casanareña.



“Pusieron una fecha de apertura y el viernes 27 de junio, a las 5 de la tarde, como fecha de cierre. El alcalde dictó un decreto cerrando la alcaldía a las 3 de la tarde para que no pudieran entregar las propuestas y que reabría el siguiente martes. Como ustedes pueden ver, solo calificó el que tenía acordado el alcalde”, dijo Hernández.

⚠️ Denuncié ante el @SenadoGovCo un caso terrible de Corrupción del contrato que adjudicaría el municipio de Maní (Casanare) para el mejoramiento de la vía por un valor de casi $110.000 millones. #PareceUnChiste la jugadita que hizo el alcalde… (Hilo)🧵⤵️ pic.twitter.com/i9YXUAAfS7 — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) August 24, 2022

Además de este tipo de denuncias, el paso de Hernández por el Congreso ha tenido otra mirada y es su ausencia en los grandes temas que ha tratado el Legislativo en sus primeras semanas, entre ellos, por ejemplo, las elecciones de contralor general y nuevo Consejo Nacional Electoral.



Aunque es tradicional que este tipo de designaciones se desarrollen en medio de acuerdos entre las fuerzas políticas con presencia en el Capitolio, el excandidato, al parecer, ha preferido marginarse de ellas.



Y es que, según las cuentas, los congresistas con los que cuenta su movimiento –cuatro, contándolo a él– tampoco le dan para tener protagonismo en este tipo de decisiones.



Adicionalmente, en los pasillos del Congreso se habla de conflictos internos entre el ingeniero y algunos representantes a la Cámara de su movimiento, la Liga de Gobernantes Anticorrupción.



De otro lado, uno de los pocos proyectos de ley de los que ha hablado tiene que ver con una modificación de la Ley 80 que, según él, está “socializando con los compañeros de Senado para ver si a ellos les parece bien y nos acompañan”.



Entre las modificaciones que ha propuesto Rodolfo está “que no se puedan hacer convenios administrativos y que la ejecución de la obra tenga que ser por licitación pública”.

El futuro de la Liga de Gobernantes Anticorrupción

Uno de los temas más comentados es su posible renuncia al Congreso para postularse a la gobernación de Santander, algo que el ingeniero ha admitido que está contemplando.



“Todavía no hemos resuelto eso. Vamos a ver pros y contras para poder equivocarme menos”, le dijo a Caracol Radio.



Y admitió que sí ha “pensado” en competir por la gobernación de Santander ya que, según manifestó, no se siente “a gusto” en el Congreso.



“Yo no soy bueno para eso, tengo que decir la verdad, y ahí estoy haciendo lo que puedo para sentirme útil, sentir que los colombianos están pendientes de lo que estoy haciendo. Callado, porque allá soy un voto de 295”, añadió.



Y un paso clave en este camino a la gobernación será la personería jurídica para su movimiento, la cual fue otorgada el pasado 4 de agosto y con la que podrá, entre otros beneficios, entregar avales para las elecciones locales del próximo año.