El ex candidato presidencial Rodolfo Hernández y Marelen Castillo, quien fue su fórmula vicepresidencial, tuvieron una fuerte discusión por los dineros que se gastaron en la campaña. La pelea surgió porque el ingeniero le está cobrando ahora la plata que, según dice, le pagó a Castillo mientras estaban en campaña.



Ese sería el principal motivo por el cual ambos están distanciados en el Congreso, donde ahora cada uno ostenta una curul por la Liga de Gobernantes Anticorrupción: Hernández en el Senado y Castillo en la Cámara.



En la conversación, publicada por Caracol Radio, se escucha que Hernández le reclama a la docente por un "cambalache". Dice que a él le dijeron "mentiras y verdades a medias".



Lo anterior tendría que ver con un ofrecimiento que le hicieron a Castillo para ser la segunda vicepresidenta de la Cámara. "Yo no puedo cambalachar nada porque yo no tengo ni voto ni nada", dice Marelen.



Luego el ahora senador dice: "Yo no estoy regañando ni nada, estoy haciendo una reflexión. ¿A quien le debemos estar acá? ¿A los políticos o a los colombianos que creyeron en una filosofía (...)?

Rodolfo Hernández durante la plenaria del Senado. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

"Yo no me arrecho con Erica, ni con usted. Mientras usted estuvo en campaña, ¿quien le pago el salario? ¿en qué quedamos?", pregunta Hernández.



A eso Marelen le responde que habían acordado que si ganaban las elecciones y ella resultaba vicepresidenta, " después pagábamos".



Luego Rodolfo dice: "Era la plata la que valía. ¿Era la que le entrara plata en la Vicepresidencia o como representante?"



Marelen le dice que solo hablaron de la Vicepresidencia. "Yo sé que usted iba a salir con eso. Mire, ya empezó. Así como le di la plata...", contesta Hernández y ahí Marelen lo interrumpe y le dice: "Pero ingeniero, lo podemos conversar, no tengo problema. Nos sentamos y lo conversamos".



Frente a eso, Hernández le repara: "Eso no es para conversar. Es decir sí o no. Eso no es para conversar. Yo sé que usted dirá que no, pero eso no importa, Marelen". Castillo insiste en que el tema se debe conversar y le dice: "Le quiero dejar claro que yo no he hecho ningún acuerdo".

Posteriormente, el ex candidato le pregunta: "¿usted me va a devolver a mi, porque es plata la puse yo?" A lo que Marelen responde: "Esa plata salió por Cuentas Claras y la pagaron por Cuentas Claras y la van a devolver en votos".



Ahí Hernández insiste en que esa plata la necesitan para pagarle al partido. Castillo vuelve y menciona en que ella va a devolver el dinero. "Miramos cómo lo hacemos y se lo devuelvo, no le estoy diciendo que no", le dice. En ese momento, Hernández le pregunta cómo lo hará y ella le responde: "Vamos a mirar porque tengo que ver mis ingresos".

La representante a la Cámara, Marelen Castillo. Foto: Twitter: @CastilloMarelen

Rodolfo alza la voz y le repara: "Sus ingresos son el doble de lo que tenía".



"No señor. Yo le hago una propuesta de pago y se la devuelvo, no se preocupe. Yo se la hago al partido. Ingeniero, hoy le digo que también gasté plata y no tengo recursos", le responde Castillo.



Hernández, molesto, le menciona que ella no gastó nada de dinero. "A usted le dieron plata. Le voy a demostrar que sí fue así", le dice.



Finalmente, Castillo le pide respeto y afirma que le enviará una carta probando lo que menciona en la conversación.



Este es el audio:

