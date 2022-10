El senador Rodolfo Hernández se reunió en la mañana de este martes con el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño.



El jefe de Estado hoy está atendiendo una agenda privada en Palacio, pero se supo que dentro de sus encuentros tuvo uno con quien se disputó la segunda vuelta en las pasadas elecciones presidenciales.



(Puede leer: Rofoldo Hernández: es oficial, el ingeniero presentará su renuncia al Senado)

Aún no se conocen los temas de los que están hablando a puerta cerrada.



La cita se da en el día cuando Hernández radicará su renuncia ante el Senado de la República. Si bien había anunciado públicamente hace unas semanas su decisión de dejar el legislativo, al cual llegó por obtener la segunda mayor votación durante las presidenciales, no lo había hecho de manera oficial.



(Puede leer: Rodolfo Hernández: 'Me retiro porque siento que me estoy robando el salario')



En su momento, el senador explicó que su renuncia se da para no inhabilitarse en las próximas elecciones regionales. "Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio", aseguró en declaraciones a medios de comunicación.



Analistas políticos han señalado que Hernández, tras su renuncia, deberá primero recomponer su partido e, incluso, crearlo, pues el movimiento con el que aspiró a la Presidencia, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo la personería jurídica hace poco.

¿Qué pasará con la curul de Rodolfo Hernández en el Senado?

El ex alcalde de Bucaramanga se ganó su espacio en el Legislativo gracias al estatuto de la oposición, el cual indica que el segundo candidato con mayor votación durante la elección presidencial irá al Senado y su fórmula vicepresidencial irá a la Cámara de Representantes, que es donde actualmente está Marelen Castillo, con quien, a propósito, está muy distanciado por una pelea por los recursos de la campaña.



(Sobre este tema: Rodolfo Hernández y Marelen Castillo: el audio de la pelea por dinero de campaña)



Como dichas curules son propias y no de partidos, nadie podrá ocupar este cargo y no hay posibilidad de que sea reemplazado.



POLÍTICA