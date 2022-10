La plenaria del Senado de la República le acaba de aceptar la renuncia al senador Rodolfo Hernández, quien radicó la solicitud este miércoles en la mañana.



Estará hasta el 25 de octubre en el Congreso: "Esa es la fecha que me recomiendan los que saben de esto para si en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me preocuparé por estos problemas (economía y empleo), no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso".