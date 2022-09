El congresista Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, anunció que va a renunciar al Senado. Así lo dijo en una reunión con miembros de la Unión Europea y presidentes de las comisiones primeras. Dijo que su presencia en el Congreso "es como tener a Messi de portero".



Trascendió que su renuncia se daría este 22 de septiembre. La causa podría ser la aspiración a la Gobernación de Santander.



(Puede leer: Rodolfo Hernández: 'No me siento a gusto en el Congreso')

¿Qué significa la renuncia de Rodolfo Hernández?

Para Andrés Segura, analista político, "Rodolfo nunca se sintió cómodo en el Senado, no es su perfil, no es el escenario donde puede desarrollar sus ideas. Su estilo no es de deliberación, sino de ejecución".



También aseguró sobre esta noticia que Hernández "necesitaba quedar libre para cualquier tipo de candidatura que pueda tener para las elecciones regionales y para alimentar la Liga de Gobernantes Anticorrupción en las diferentes listas que pondrá en el resto del país. Queda con mayor libertad para apoyarlos".



(En otras noticias: Gustavo Petro en la ONU: las frases más duras que mencionó en su intervención)

Facebook Twitter Linkedin

El nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, saludando al excandidato Rodolfo Hernández, quien estaba en la oposición a Gustavo Petro. Foto: Diego Caucayo

Él necesita estar vigente en esa discusión y lo que vio es que el escenario para estar vigente no es el Senado FACEBOOK

TWITTER

Segura además dice que con esta decisión estaría intentando recoger el sentir de los 10 millones de ciudadanos que votaron por él con más libertad. "Por fuera podrá jugar sobre cualquier tema y poner el reflector en él las veces que quiera", dice.



Sobre la votación que recogió, el analista asegura que varios de esos votos fueron por rechazo al actual presidente Gustavo Petro, pero eso implica no todos los apoyos eran para él necesariamente. "Dudo que tenga la capacidad para generar un movimiento nacional, pero en las elecciones regionales sí podrá posicionar en algunos sectores a figuras importantes. Él necesita estar vigente en esa discusión y lo que vio es que el escenario para estar vigente no es el Senado".

Para el experto, Rodolfo perdió las elecciones en la segunda vuelta porque no se presentó como un "presidente posible". "No convenció. Se quedaron en el miedo a sus debilidades en el debate. Se quedaron en sus debilidades sobre el conocimiento del Estado colombiano. Se escondieron y al final le dieron el espacio libre a Petro para que este le presentara al país quién es Rodolfo Hernández. Eso sacó a dos millones de personas que normalmente no votaban para apoyar a Petro".

¿Hay falta de seriedad con los electores?

Facebook Twitter Linkedin

El presidente electo Gustavo Petro se reúne por primera vez con Rodolfo Hernández tras las elecciones. Foto: Campaña Gustavo Petro

Sobre este aspecto, el analista explica que el esquema del sistema político de nuestro país "genera que las elecciones se vuelvan un ejercicio de estar cambiando de cargos rompiendo la legitimidad con ellos. Eso mina la credibilidad de las instituciones".



Dice que el fenómeno más triste en este sentido es que "ya no solo los perdedores, sino los ganadores ven esto como una opción".



(Puede seguir leyendo: Uribismo radicó proyecto para el “no adoctrinamiento” en colegios)



El interrogante que queda después de esta renuncia es si los electores volverán a confiar en él. En este sentido, Segura explica que "es posible que salga golpeado, pero la caída no será muy fuerte. Durante su gestión en la Alcaldía de Bucaramanga logró construir un núcleo muy fuerte en el departamento y al final esos son los votos que necesita".



POLÍTICA