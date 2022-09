Tras conocerse la intención del senador por estatuto de oposición, Rodolfo Hernández, de renunciar a su curul en el Senado, se han producido toda clase de reacciones desde los diferentes frentes políticos del país, y también, de los electores que lo apoyaron en su candidatura a la Presidencia.



Inclusive, hay algunos excongresistas y colegas del Capitolio que han reprochado su decisión y la han catalogado como "una payasada". Así sucedió con la excongresista y militante del partido Centro Democrático, Margarita Restrepo, que aseveró que Hernández "deja mal parados a los santandereanos que se han caracterizado por ser serios, decididos y honestos".

A su vez, el excandidato por el movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez, consideró que es "vergonzoso" que el exalcalde de Bucaramanga y actual senador por el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción quiera abandonar su curul, la cual obtuvo tras conseguir más de 10 millones de votos en las pasadas elecciones presidenciales.



A la postura de Gómez se sumaron otros parlamentarios, como el representante a la Cámara por Bogotá, Juan Carlos Losada, que dijo que el excandidato presidencial "vino al Congreso únicamente para entorpecer el proceso jurídico que enfrenta por corrupción".



Rodolfo Hernández anunció que tienen la intención de renunciar a su curul en el Senado. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

"¡No hizo absolutamente nada! Ni un proyecto, ni un debate. Eso si es robar al pueblo al Colombiano. Nos libramos de tenerlo como presidente", agregó Losada, por medio de cuenta de Twitter.



Mientras que otros fueron más allá y aseguraron que la intención de Hernández a renunciar a su curul en la Cámara Alta tiene una doble intención, pues actualmente enfrenta un proceso por presuntas irregularidades en un contrato de consultoría sobre el relleno sanitario de El Carrasco, en que aparece Vitalogic.



"Rodolfo Hernández renuncia al Senado dejando botada una curul que supuestamente representaba más de 10 millones de personas en Colombia. Fueron 2 meses sin pena ni gloria como Congresista. Vuelvo y lo reitero me da vergüenza haberle dado mi voto a este señor", dijo el abogado y analista Daniel Briceño.



Otros expertos y analistas de la política nacional también hicieron evaluaron los posibles motivos que pueden llevar a que Hernández, quien se había posicionado como el "fenómeno electoral", quiera abandonar su curul en el Senado.



Por su parte, el analista, Gabriel Cifuentes hizo tres consideraciones: "1) el proceso penal en su contra se queda en justicia ordinaria; 2) se abre el camino para aspirar a la gobernación de Santander; 3) su curul no sería remplazada por nadie, sería una curul vacante".



La posibilidad de que Hernández quiera aspirar a la gobernación de Santander fue confirmada por la reconocida periodista, Patricia Janiot, quien afirmó que "según algunas fuentes cercanas al excandidato presidencial, sus aspiraciones apuntan" a este propósito.

Rodolfo Hernández anunció su renuncia al Senado de Colombia. Según fuentes cercanas al excandidato presidencial, sus aspiraciones apuntan hacia la Gobernación de Santander — Patricia Janiot (@patriciajaniot) September 21, 2022

Lo cierto es que Hernández aún no ha confirmado la fecha en la que dimitirá a su cargo como senador de la República. Esto lo estaría evaluando.

