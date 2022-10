El senador Rodolfo Hernández renunciará este martes al Congreso de la República.



Si bien había anunciado públicamente hace unas semanas su decisión de dejar el legislativo, al cual llegó por obtener la segunda mayor votación durante las presidenciales, no lo había hecho de manera oficial.



Su renuncia sería discutida este martes durante la plenaria.



Hernández manifestó en su momento que "sentía que estaba robando el salario" en el Senado, pues considera que no es su lugar para hacer política.



“Cómo se sentiría Messi de portero, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios”, agregó.



De hecho, personas cercanas al ingeniero, quien obtuvo más de 10,6 millones de votos durante la segunda vuelta presidencial, han dicho que el ingeniero no le gusta la votación legislativa y no se siente cómodo en la capital.

Rodolfo Hernández en el Congreso Foto: @cesarmelgarejoa

Es por eso que todo apunta que Hernández, quien pertenece a la Comisión Primera del Senado, va a trabajar durante los próximos meses para las elecciones regionales y todo apunta a que aspiraría a un cargo público en Santander. Incluso, él mismo lo ha confirmado en varias oportunidades.



"Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio", aseveró cuando anunció su renuncia públicamente el 21 de septiembre.



No obstante, analistas políticos han señalado que primero debe recomponer su partido e, incluso, crearlo, pues el movimiento con el que aspiró a la Presidencia, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo la personería jurídica hace poco.



Pero, ¿qué pasará con su curul en el Congreso? Como Hernández llegó el Legislativo gracias al estatuto de la oposición, el cual indica que el segundo candidato con mayor votación durante la elección presidencial irá al Senado y su fórmula vicepresidencial irá a la Cámara de Representantes.



Es decir, son dos curules propias y no de partidos, por lo que nadie podrá ocupar este cargo y no hay posibilidad de que sea reemplazado.



Así las cosas, el Senado quedará en los próximos meses con dos curules menos: la del exalcalde de Bucaramanga y la de Mario Castaño, quien fue elegido a esa corporación por el Partido Liberal pero no alcanzó a posesionarse, pues fue capturado por corrupción. Se espera que este último sea condenado en los próximos días.