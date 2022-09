Luego de dos meses y un día de estar en el Congreso de la República, el senador Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, confirmó que renunciará a la curul que aceptó luego de quedar segundo en las pasadas elecciones.



Si bien se habló de que su renuncia podría presentarse este jueves 22 de septiembre, el excandidato presidencial manifestó que esperará "la fecha más conveniente de retiro".



(En contexto: Rodolfo Hernández renunciará al Congreso de la República)

El senador explicó que su renuncia se da para no inhabilitarse en las próximas elecciones regionales. "Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio", aseguró en declaraciones a medios de comunicación.

"He hecho lo que he podido. He participado, he opinado en los proyectos de ley donde me siento con identidad de agregar valor. Es por eso que estando en el Senado quiero decirles a los colombianos que hemos tomado la decisión de retirarnos porque siento que me estoy robando el salario. No aporto lo que los colombianos aportan fiscalmente en un salario tan bueno como el que pagan acá, a pesar de que la totalidad de la plata la estoy aplicando en proyectos de Santander que benefician a los mas pobres", aseguró.



(Le recomendamos: Rodolfo Hernández despierta voces de rechazo con posible renuncia)En el siguiente video puede ver un análisis en vivo de la decisión de Hernández:

Rodolfo Hernández renunciará al Senado Rodolfo Hernández Foto:

Agregó que él es ingeniero civil y que su ámbito está en el "hacer, construir, planificar, presupuestar, revisar. Ese es mi entorno de 52 años de experiencia como ingeniero civil, trabajando en la calle, en el mercado".



El excandidato explicó que "Nunca había sido funcionario publico, excepto los cuatro años que ni siquiera me dejaron terminar los politiqueros en la Alcaldía". Luego dijo que se sentía extraño y que el Capitolio no era su ambiente.



(En otras noticias: Acabar guerra antidrogas, el debate que Gustavo Petro llevó a ONU)



Estas fueron sus declaraciones:



POLÍTICA