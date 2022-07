Rodolfo Hernández, quien se consolidó como la gran revelación electoral durante las presidenciales y quedó en segundo lugar con más de 10 millones de votos, aseguró este martes que aún no ha definido si ocupará la curul que obtuvo en el Senado de la República como parte del Estatuto de Oposición.



(Lea: Avanza el empalme entre el gobierno saliente y entrante)



Aunque su estratega político, Ángel Beccassino habría asegurado después de la segunda vuelta que Hernández tomaría la curul en el Legislativo, parece que el ingeniero civil de profesión no ha resuelto si será senador por el movimiento de la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La indecisión de Hernández estaría dada por su falta de experiencia en materia de legislatura, así lo expresó en entrevista con el medio radial Blu Radio. El excandidato presidencial aseguró que "no le gusta aparentar", por lo que está meditando si se integra al Congreso. La decisión sería tomada entre hoy y mañana 6 de julio.



“No tengo experiencia, lo tengo que decir, no me gusta aparentar lo que no soy, No tengo esa experiencia y vivencia, pero voy a probar. El eslogan, no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad, de la campaña, sigue vivo”, dijo Hernández, para el medio citado.



El piedecuestano ha afirmado que una de sus intenciones es lograr que la Liga de Gobernantes Anticorrupción; movimiento político por el que aspiró a la presidencia de Colombia, se consolide como un partido político "que respete el apoyo de los electores que votaron" por el excandidato presidencial. Ese asunto estaría siendo asesorado por expertos en el tema judicial.



(En contexto: Rodolfo busca convertir la 'Liga de Gobernantes' en un partido político)



Ahora el interrogante que surge es si tomará la curul en el Senado. Hernández tiene asuntos legales que no ha definido como es el caso relacionado con presuntas irregularidades en un contrato de consultoría sobre el relleno sanitario de El Carrasco, y ante el Juzgado 10 Penal del Circuito de Bucaramanga se citó el inicio del juicio para el 21 de julio.



En el hipotético de que Hernández ingrese al Congreso y le sea entregada su credencial, su juicio por presuntos hechos de corrupción en el caso Vitalogic pasaría a ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia, como parte del fuero especial que tienen los congresistas.

La disyuntiva de oposición

Rodolfo Hernández ha afirmado que en tal caso de que sea senador de la República no haría parte de la oposición para el próximo gobierno que estará en mandato del presidente electo Gustavo Petro. De hecho, después de haber sostenido una reunión con su antagonista electoral, expresó que apoyaría los proyectos que "beneficien a los colombianos".



Hernández ratificó que “su único compromiso es con quienes han sufrido el abandono del Estado”, por lo cual apoyará cualquier iniciativa que beneficie a todos los colombianos, especialmente a los más pobres.

Facebook Twitter Linkedin

Rodolfo Hernández con el presidente electo Gustavo Petro Foto: Prensa Rodolfo Hernández

Pero la disyuntiva del dirigente político estaría en que no estaría de acuerdo en hacer oposición a Petro, pues según argumentó esperaría a que se dé el desarrollo de su gobierno "para ver qué es lo que va a hacer".



“Si me declaro en oposición, ¿me tendría que oponer con lo que yo estoy de acuerdo? Hago oposición a las cosas que creo que no le hacen bien a la ciudadana”, indicó Hernández para Blu Radio.

REDACCIÓN POLÍTICA