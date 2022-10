El senador Rodolfo Hernández habló luego del encuentro que tuvo con el presidente Gustavo Petro en Casa de Nariño este martes. La reunión duró un poco más de una hora y fue calificada por el ex candidato presidencial como "productiva".



Contó que en su cita con el jefe de Estado en palacio hablaron de Santander, de temas económicos y del empleo.

Luego de los detalles que dio de dicha reunión, Hernández respondió algunas preguntas sobre su renuncia al Senado que, según confirmó, radicó este lunes 10 de octubre.



Manifestó que estará en el Congreso hasta el 25 de este mes. "Esa es la fecha que me recomiendan los que saben de esto para si en el futuro hay otra oportunidad, no quedar inhabilitado. Por ahora me preocuparé por estos problemas (economía y empleo), no por la Gobernación ni la Alcaldía ni nada de eso", aseguró.

Rodolfo Hernández. Foto: Archivo Particular

Dijo que no ha renunciado a la crítica y sobre las más de 10 millones de personas que votaron por él en las pasadas elecciones presidenciales manifestó: "Yo perdí, alguien tenía que perder. Yo no ganaba en ninguna encuesta. Lo que hice fue milagroso gracias al apoyo de los colombianos. Mi conciencia está tranquila, hice todo lo posible. Seguramente a juicio de muchos periodistas y colombianos me faltó, seguramente. Mi fuerza y mis capacidades llegaron al máximo, me entregué a Colombia".



POLÍTICA