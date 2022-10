Rodolfo Hernández, ingeniero de 77 años, era prácticamente un desconocido a nivel nacional en enero de este año. Pero en junio llegó a ser el segundo candidato en la contienda presidencial, con 10’532.578 de votos.



¿Cómo lo hizo? Luis Fernando Trejos, investigador y analista de la Universidad del Norte, explica que Hernández fue “una especie de lobo solitario que apelando a la premisa de acabar con la “robadera” logró canalizar un sector importante del antipetrismo y se convirtió en el nuevo fenómeno de la política nacional”. Ese resultado le permitió llegar al Congreso, gracias al Estatuto de la Oposición.



Aunque se pensó que sería el líder opositor más sobresaliente y que haría valer la fuerza política que le daban 10 millones de votantes, el panorama terminó siendo diferente; hoy brilla más por su silencio y por la poca conexión con sus seguidores –que lo cuestionan fuertemente en redes–.



Para rematar, el martes pasado, el otrora hombre sorpresa en las presidenciales, radicó su renuncia al Senado para aspirar a un cargo en Santander, su tierra. Estará hasta el 25 de octubre, permaneció 98 días en el legislativo.



Su dimisión se da “para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato”, aseguró el político. “No le gusta Bogotá”, han dicho algunas de sus personas más cercanas. Él, por su parte, aseguró que tenerlo como congresista es como tener al futbolista Lionel Messi como portero.

Las raíces de Rodolfo Hernández

Vivió su infancia en Piedecuesta, una ciudad en las afueras de Bucaramanga, y creció como el mayor de cuatro hermanos.



Cursó sus estudios de bachillerato en el Colegio de Santander. En Bogotá culminó su carrera de ingeniero civil, título que se volvería insignia en su carrera política.

Su profesión le permitió fundar una constructora de viviendas que tomó auge en Santander por ofrecer bajas tasas de interés en comparación con las de los bancos locales.

Rodolfo Hernández. Foto: Prensa Rodolfo Hernández

En los años 70, tras haberse establecido en el sector de la construcción, incursionó en la política siendo elegido como concejal de Piedecuesta con el aval del Partido Liberal. En 1995 tomó un segundo período en el mismo cargo público, fase que terminó con su primera polémica tras haber firmado un contrato entre su empresa constructora y el municipio, mientras desempeñaba funciones en el Concejo. Para la Procuraduría, Hernández no había oficializado su renuncia.



La carrera política del empresario tomó un segundo aire con su llegada a la alcaldía de Bucaramanga, en 2016. Su discurso “en contra de los politiqueros” logró imponerse con más de 77.000 votos. Su mandato en Bucaramanga, que estuvo lleno de polémicas, tampoco concluyó, pues tres meses antes de acabar renunció después de ser suspendido por segunda vez en la administración.



En su campaña a la presidencia, utilizó las redes como herramienta para difundir su contenido, con mensajes concretos en el dialecto santandereano. Su discurso se centró en “acabar la corrupción” y una administración con austeridad.



La investigadora en ciencia política Marie Caroline Reynier expone en una investigación del Observatorio Político de América Latina y el Caribe que “el tono humorístico y el lenguaje claro utilizados por Hernández en TikTok durante la campaña presidencial de 2022 evidencia una nueva forma de mostrarse y así ganar votos”. Esto lo llevó, poco a poco, a convertirse en una opción diferente al petrismo y el uribismo, y a ganarle, en primer vuelta, a ‘Fico’ Gutiérrez, uno de los candidatos más fuertes.

‘Sin liderazgo’



Sin embargo, de cara a la segunda vuelta contra el hoy presidente Gustavo Petro, Hernández desapareció y se negó a asistir a debates.



La lectura de Carlos Arias, catedrático de la Universidad Externado, expresa que en un principio la figura política del ingeniero tuvo gran auge, pero actualmente el proyecto se deshace. “Se evidencia en sus salidas en falso, porque no tiene liderazgo ni la conciencia política de lo que pudo haber representado para más de 10 millones de votantes”.

Hernández aprovechó su llegada al legislativo para que su movimiento, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fuera reconocido como partido político.



Ya en el Congreso se negó a apoyar la reforma tributaria, denunció casos de corrupción en Cauca y radicó un proyecto que reforma la Ley 80, que reglamenta los contratos de entidades estatales. Pero fue poco o casi nada lo que intervino en los debates.

Se evidencia en sus salidas en falso, porque no tiene liderazgo ni la conciencia política de lo que pudo haber representado para más de 10 millones de votantes

Sobre las razones de su descenso, el académico Andrés Segura dice que su movimiento político falla por no estar organizado y ser personalista: “Tuvieron la oportunidad de organizarse como una voz relevante en el Congreso, pero no lo aprovecharon. Hernández mostró que la coyuntura lo favoreció y no más”.



Otra de las situaciones controvertidas responde a un audio en el que se escucha a Hernández reclamándole a su exfórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, por participar en acuerdos políticos en la Cámara de Representantes sin haberle informado. El exalcalde de Bucaramanga, además, le cobra a la representante el monto que, según él, había invertido en su campaña.



Lo que no tuvo mayor trascendencia, por el contrario, fue la reunión del excandidato con Petro, en la que hablaron de economía y Santander.



Analistas señalan que Hernández deberá recomponer su partido e incluso crearlo y ahí sí ir por la Alcaldía de Bucaramanga o la Gobernación de Santander. Expertos dicen que tampoco es claro que pueda ganar allí y que deberá trabajar para recuperar su imagen.

MAYRA TENORIO Y CLAUDIA QUINTERO

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA