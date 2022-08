El senador Rodolfo Hernández se pronunció este jueves sobre la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. A través de un video publicado en su cuenta en Twtiter, el excandidato presidencial estaría haciendo su primer acto de oposición.

A pesar de los rumores que señalan el interés del exalcaldade de Bucaramaga por aspirar a la Gobernación de Santander, tomó posesión de curul en el senado tras perder las elecciones presidenciales del pasado 19 de junio.







Sin embargo, antes de asumir el cargo legislativo, Hernández, había hablado sobre la oposición que debía hacerle al presidente Gustavo Petro si aceptaba su curul, a lo que no se mostró muy atraído y dijo en Blu Radio: "Si me declaro en oposición, ¿me tendría que oponer con lo que yo estoy de acuerdo? Hago oposición a las cosas que creo que no le hacen bien a la ciudadanía".



"Si Petro hace lo que yo creo que hay que hacer, ¿cómo le hago oposición a algo que creo que está bien? Hay que esperar al 7 de agosto, hay que dejarlo que trabaje y ver qué es lo que va a hacer”, añadió el excandidato a la Presidencia en esa entrevista.

Ahora, tras los primeros 10 días de Gobierno de Petro, el senador hizo su primer acto de oposición cuestionó y calificó de "absurda" la reforma tributaria presentada por el nuevo ministro de hacienda, José Antonio Ocampo.







“Así yo tenga diferencias de hacer reformas tributarias para recoger plata, sin saber por qué vamos a recoger y por qué no alcanza la que hoy recogen, eso es absurdo", dice Hernández en el video compartido.



Además, añadió: “En ninguna parte del mundo he visto que inventen recoger plata sin saber qué está pasando con los recaudos actuales. ¿Cuál es la eficiencia y la eficacia de lo que estamos recaudando?”, finalizó.



El video fue publicado en su cuenta en Twitter junto con el siguiente mensaje: "#NoCreoEn una Reforma Tributaria que va a recoger plata sin saber: ¿por qué vamos a recoger? y ¿por qué no alcanza la que hoy recogen?... !Eso es absurdo!".





#NoCreoEn una Reforma Tributaria que va a recoger plata sin saber: ¿por qué vamos a recoger? y ¿por qué no alcanza la que hoy recogen?... !Eso es absurdo! pic.twitter.com/dg50ITZL3Q — Ing Rodolfo Hernandez 🇨🇴! (@ingrodolfohdez) August 18, 2022

Cabe resaltar que la reforma tributaria presentada por el nuevo Gobierno busca recaudar 25 billones de pesos en el 2023. El mayor recaudo, según dice el texto, vendrá de la renta de personas naturales, en el que se esperan alcanzan los $ 8,12 billones, mientras que por las jurídicas los $ 5,56 billones.



