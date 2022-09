Luego de dos meses y tres días de estar en el Congreso de la República, el excandidato presidencial Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción (Liga), confirmó que renunciará a su curul en el Senado.



(Lea: Rodolfo Hernández: 'Me retiro porque siento que me estoy robando el salario')



El escaño de Hernández era especial porque fue obtenido a partir del estatuto de oposición. La norma dice que el candidato y su fórmula que queden como segunda opción en las presidenciales tendrán la posibilidad de ocupar una curul en el Senado y otra en la Cámara y estos estarán la oposición al Gobierno.

Así fue como Hernández y Marelen Castillo, antigua candidata a la vicepresidencia, llegaron a Senado y Cámara respectivamente.



Desde su llegada al Legislativo el mismo Hernández dudó en liderar la oposición a Gustavo Petro. Aun así su partido, la Liga, se inscribió formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como de oposición.



Sin embargo, esta posición ante el Gobierno la han acogido con más ánimo los congresistas del Centro Democrático como María Fernanda Cabal, Miguel Uribe Turbay o Paloma Valencia, quienes en redes sociales ha promovido el #SoyOpositor.



“He hecho lo que he podido. He participado, he opinado en los proyectos de ley donde me siento con identidad de agregar valor. Siento que me estoy robando el salario. No aporto lo que los colombianos aportan fiscalmente en un salario tan bueno como el que pagan acá”, aseguró.

El nuevo presidente del Congreso, Roy Barreras, saludó ayer al excandidato Rodolfo Hernández, quien estará en la oposición a Gustavo Petro. Foto: Diego Caucayo

“El pueblo colombiano eligió votar por la otra opción, y en ejercicio del derecho de oposición, aceptamos la curul”, declaró Hernández a los medios.



Dijo que su formación le ha enseñado que “lo más valioso son las acciones y no la habladuría”. Expresó que se siente en el Capitolio como “se sentiría Messi de portero, sin poder brindar toda mi capacidad ejecutiva a los colombianos que demandan verdaderos cambios”.



De hecho, una situación similar ya había ocurrido anteriormente cuando Hernández fue Concejal de Bucaramanga en 1994. Luego de su paso por este organismo concluyó que para él quien manda es el poder Ejecutivo, el Legislativo resulta “inocuo”.



Y su retiro causó polémica. “Rodolfo Hernández renuncia al Senado dejando botada una curul que supuestamente representaba más de 10 millones de personas en Colombia. Fueron 2 meses sin pena ni gloria como Congresista”, dijo el abogado y analista Daniel Briceño.

Para Andrés Segura, analista político, “Rodolfo nunca se sintió cómodo en el Senado, no es su perfil, no es el escenario don de puede desarrollar sus ideas. Su estilo no es de deliberación, sino de ejecución”.



Y el propio senador dejó en claro a qué le apuesta. “Me retiro para ver si es posible que Santander me acepte como su candidato a la Alcaldía, a una de las alcaldías del departamento o a la Gobernación. Para no inhabilitarme, pues me toca renunciar. Ahí sí puedo prestar un gran servicio”, aseguró.



Al respecto Segura dice que con esta decisión Hernández estaría intentando recoger el sentir de los 10 millones de ciudadanos que votaron por él con más libertad. “Por fuera podrá jugar sobre cualquier tema y poner el reflector en él las veces que quiera”, expresó.



Sobre la votación que recogió, el analista asegura que varios de esos votos fueron de rechazo al actual presidente Gustavo Petro, pero eso no implica que una buena parte de los apoyos fueran para él.

El presidente electo Gustavo Petro se reúne por primera vez con Rodolfo Hernández tras las elecciones. Foto: Campaña Gustavo Petro

“Dudo que tenga la capacidad para generar un movimiento nacional, pero en las elecciones regionales sí podrá posicionar en algunos sectores a figuras importantes. Él necesita estar vigente en esa discusión y lo que vio es que el escenario para estar vigente no es el Senado”, afirma.



Por otro lado, Gabriel Cifuentes, analista político y profesor en la Universidad del Norte, compartió otras consideraciones respecto a la salida de Hernández del Congreso. Una de ellas es que su curul no sería reemplazada por nadie y esta sería una “curul vacante”.



Es claro que la decisión del exalcalde no afecta a la representante Castillo.

Y el proceso penal que enfrenta Hernández por el caso de presunta corrupción en Vitalogic, se quedaría en la justicia ordinaria.



Ahora habrá que esperar qué tanta fuerza logra acumular el senador para las próximas elecciones regionales. En las pasadas elecciones presidenciales en Santander obtuvo 870 mil votos.



Al cierre de esta edición en el Senado no había radicado la renuncia.

