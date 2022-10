El excandidato presidencial y actual senador, Rodolfo Hernández, ha sido cuestionado por la intención de retiro del Congreso. También se ha evidenciado decepción por parte de los ciudadanos y colectivos que los apoyaron en la campaña por la Presidencia. Fueron más de 10 millones de personas que decidieron votar por él.



Sin duda, la noticia de su retiro de la curul por el estatuto de oposición del Senado ha producido toda clase de críticas y, después de algunas semanas, Hernández decidió conceder una entrevista con el medio Blu Radio para explicar sus motivos. Pero cuando fue cuestionado por la desilusión que causó en sus electores, decidió cortar el diálogo. "No me dejan hablar", dijo.

Los periodistas del medio radial le preguntaron sobre el motivo real que lo llevó a querer renunciar a su curul y, sobre el tema, Rodolfo Hernández reiteró que "me siento en el lugar equivocado".



Rodolfo Hernández presentaría su renuncia a su curul este miércoles. Foto: Diego Caucayo. EL TIEMPO

Sin embargo, en medio de la entrevista se subieron los ánimos cuando uno de los periodistas le preguntó: "¿No le parece que lo que está haciendo es una payasada?, que está haciendo un show". Pero rápidamente Hernández ripostó: "No he hecho ningún 'show' (...). De buena fe creí que podía servir para eso. Además, una estafa sería para los colombianos aceptar que sirvo para eso, pero no".



En respuesta, le dijeron: "¿No cree que defraudó a sus electores". A lo que el exalcalde de Bucaramanga dijo: "Yo he tenido que enfrentar esas y otras críticas...".



Con esa frase Hernández decidió retirarse de la entrevista, pues insistió en que estaba siendo interrumpido. Las explicaciones se quedaron en que no se siente apto para continuar en el Senado, aun cuando decidió aceptar en un primer momento la curul que consiguió por el estatuto de oposición.



Según algunas versiones, el líder de la Liga de Gobernantes Anticorrupción podría radicar su renuncia ante el parlamento este miércoles, 5 de octubre, a penas dos meses y unas semanas después de haberse instalado en el Congreso de la República. Su aspiración estaría dirigida a participar en las elecciones regionales, por la gobernación de Santander.

