Rociaron agua bendita donde cayeron los ratones en el Senado

La senadora Milla Patricia Romero, del Centro Democrático, llevó este miércoles agua bendita para rociar el lugar donde este martes cayeron los cuatro ratones lanzados contra el espacio ocupado por la bancada de ese partido en el Senado de la República.Ya el senador Jhon Milton Rodriguez, pastor y aliado del uribismo, había hecho una oración en el mismo lugar.

Algunos sectores del uribismo manejan la hipótesis de que el lanzamiento de los ratones fue un acto de brujería, por eso el agua bendita y las oraciones.



El exmandatario ha agradecido las muestras de solidaridad, pero ha expresado también preocupación por la suerte de los animales.



Hasta el momento, las autoridades tienen sospechas de tres supuestos animalistas que habrían engañado a funcionarios de la oficina del senador uribista Ciro Ramírez, quien desde la mañana de este miércoles también rechazó el hecho.



El mismo Ramírez y Santiago Valencia han hablado en redes sociales de que la culpable sería una mujer integrante del movimiento Colombia Humana.



Sobre los animales, se sabe que dos de los ratones fueron atrapados, hay un tercero huyendo, y presuntamente habría un cuarto, del que no se sabría nada hasta ahora.

Cuando vi que eran unos ratoncitos de colores, de esos que venden por ahí de juguete, dije, bueno, los torturaron a ellos,

En la plenaria del Senado de este miércoles, Uribe se refirió al incidente y a las “expresiones de preocupación y solidaridad” de las demás bancadas de los partidos políticos.



“Uno inicialmente se siente molesto. Después alguien nos dijo que era un rito de brujería. Ahora la senadora Milla Patricia Romero trajo agua bendita y anoche (martes) nos ayudó con su oración el pastor Jhon Milton Rodríguez”, afirmó Uribe.



El senador reclamó, en cambio, la protección animal y se refirió a los grandes debates que se han dado en el Congreso alrededor de los derechos de los animales.



“Cómo tiran esos animalitos desde arriba, los torturan, personas que presuntamente son animalistas. Cuando vi que eran unos ratoncitos de colores, de esos que venden por ahí de juguete, dije, bueno, los torturaron a ellos, pero si quiera nada les pasó a los gatos”, dijo Uribe refiriéndose a sus senadores.

Gustavo Bolívar se solidariza

El senador Gustavo Bolívar, seguidor del movimiento Colombia Humana, también se refirió a lo sucedido y dijo que si se comprobaba que la culpable del lanzamiento de los ratones era de ese movimiento ofrece “disculpas”.



“No son nuestras políticas, no es nuestro actuar y rechazamos, desde todo punto de vista, el accionar sucedido ayer (el martes), porque no es nuestra costumbre”, afirmó el senador Bolívar.



Agregó que el episodio puede ser atribuido a “esas pasiones que se han desatado” por cuenta de la polarización que vive el país y reiteró que esa “no es nuestra manera de confrontar” con el uribismo.



