Robledo y Macías chocan por moción de censura contra Carrasquilla

Un duro enfrentamiento entre el senador por el Polo Jorge Enrique Robledo y el presidente del Senado, Ernesto Macías, se presentó este martes en el Congreso.

Este lunes, la Mesa Directiva del Senado consideró “no procedente” una solicitud de moción de censura contra el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, con lo que negó la posibilidad de que el debate se hiciera en esa corporación.



En respuesta, el senador Robledo, principal promotor del recurso, ha dicho que Macías cometió un “tremendo error” con la negativa a la realización del debate, el cual “viola la ley y la Constitución”.



“Aquí a lo que asistimos es a una decisión de autoritarismo de las fuerzas mayoritarias del Senado. Es decir, las fuerzas amigas al Presidente de la República deciden atropellar los derechos de la oposición”, afirmó Robledo.



Macías le contestó en la plenaria de este martes y reiteró que la decisión de la Mesa Directiva se tomó con base en un estudio jurídico que se hizo sobre la procedencia o no de la moción de censura.

“No le puedo aceptar al senador Robledo que en los medios de comunicación y en las redes sociales diga que yo he violado la ley. Senador Robledo –le dijo Macías al congresista del Polo-, la única persona que me puede decir a mí que violé la ley es mi juez y usted no es mi juez”.



Macías le dijo a Robledo que lo invitaba a que lo denunciara ante las autoridades competentes, “no en los medios de comunicación ni en las redes sociales tratándome de violar de la ley”.



A la par, un grupo de al menos ocho senadores firmó una petición para que la plenaria del Senado revise la decisión de la Mesa Directiva de la corporación de no avalar la moción de censura contra Carrasquilla.



La petición le solicita “a la plenaria del Senado votar afirmativamente el trámite de moción de censura” contra el funcionario, de acuerdo a las normas vigentes sobre el tema.



El pleno del Senado tomó un receso para asistir a una 'velatón' por los niños en la plaza de Bolívar.



La petición de moción de censura contra Carrasquilla, en todo caso, ya se presentó en la Cámara de Representantes, donde está a la espera de la decisión de la Mesa Directiva de esa corporación.



